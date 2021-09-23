▲ 習允不輸出煤電項目後 美氣候特使擬數周內再訪華

今年曾兩度訪問中中國的美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）周三（22日）表示，計劃在未來幾星期內再度訪華，並讚揚中方應對氣候變化的態度，是「一個積極的參與者」。

路透社報導，克里接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問時談及再次訪華一事，並重申支持中國國家主席習近平早前在聯合國大會上作出，不再興建境外煤炭發電項目，推動綠色低碳發展的承諾，認為這反映中方認真對待氣候變化問題，形容中國是一個積極的參與者。

他稍早前亦指出，中國的決定是一個「重大貢獻」，為10月底在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）取得成功所需的努力，帶來良好開端。

克里又透露，他相信美國總統拜登將與習近平會晤，但不知確實時間。

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克里在今年內，已先後兩次以氣候變化問題特使的身份訪華；最近一次就在8月底。他與中國氣候變化事務特使解振華、中國國務院副總理韓正、中央外事辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅舉行會談，討論如何進一步推動中美兩國在氣候變化對話合作的機制及具體方式等議題。

國家主席習近平周二（21日）在聯合國大會發言，表示中國將大力支持發展中國家能源綠色低碳發展，北京同時不再新建境外煤電項目。他重申中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，指這需要付出艱苦努力，但會全力以赴。

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美國總統拜登同日首次在聯合國大會發言，並表示美國計劃將其為國際氣候融資提供的資金，大幅增加至每年約114億美元。

聯會國新聞網消息，聯合國秘書長古特雷斯就中美領導人在聯合國，分別就氣候行動作出承諾，令他「感到鼓舞」。他對習近平宣布中國將停止對境外燃煤電廠的所有融資回應稱，加速全球淘汰煤碳的步伐，是使《巴黎協定》升溫上限1.5攝氏度的目標，仍可實現的最重要的一步。另對拜登的承諾表示歡迎，指美國增加的捐款將使發達國家更接近履行每年籌集1000億美元氣候資金的集體承諾。

責任編輯：易燕丹

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