A股日成交萬億會成常態？業內人士：居民財富正在大轉移

昨日，滬深兩市成交額連續第44個交易日超過1萬億元，刷新2015年創下的紀錄。業內人士表示，居民財富正從房屋等不動產不斷轉為股權，在A股市場持續擴容下，未來日成交破萬億元或成常態。

據內媒澎湃新聞報道，行業專家認為，A股市場日成交額能夠持續維持在萬億元以上的高位，主要是四方面因素所致：一是分化行情中資金的調倉換股；二是個別板塊賺錢效應較好提高市場人氣，帶動個人投資者大批入場；三是北向資金在偏好板塊中的進出；四是量化等高頻交易策略資金對成交的進一步放大等。

從板塊、指數和行業層面看，中金公司稱是中小盤和周期行業貢獻較多。

中金公司同時指出，從長期來看，A股成交持續在萬億元以上，市場活躍度提升的背後可能是居民家庭配置拐點的到來。

聯儲證券上海資產管理分公司總經理助理謝遲鳴指出，A股市場成交額連續破萬億的歷史最高紀錄成功刷新，一方面象征市場活躍度高，另一方象征居民財富大轉移正在進行時，正從房屋等不動產不斷轉為股權。

展望後市，謝遲鳴認為，近幾年，A股上市公司數量增長迅速，市場持續擴容下，未來A股萬億元以上成交可能會成為常態。

截至午間收市，滬指報3649點，漲0.58%，成交額4348億元。深成指報14388點，漲0.78%，成交額4559億元。創業板指報3180點，漲0.53%，成交額1533億元。

歷史首次 滬深兩市連續44交易日成交額破萬億

責任編輯：尹航

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