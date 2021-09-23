秦剛：把美中關係定義為民主與威權對決 是最根本誤判

中國駐美大使秦剛周三（22日）表示，當前美國一些人對中國的誤解、誤判加深，最根本是把美中關係定義為民主與威權的對決，挑動意識形態對立，是當前中美關係面臨嚴重困難的癥結所在。

秦剛出席卡特中心和喬治布殊美中關係基金會聯合舉辦的線上對話會並演講，作出以上表述，並指中美既不應也無法改變對方，應打破意識形態藩籬，擯棄零和博弈的邏輯，各美其美、美美與共、相互尊重、和平共處。

「今天中國的人民民主 是全過程的民主」

對於中國是否民主國家，秦剛指中國自古以來有深厚的民本的基因，而中共初心和使命亦是為人民謀幸福。而今天中國的人民民主是全過程的民主，憲法規定，一切權力屬於人民。人民既有選舉權，又有依法廣泛參與國家治理的權利。他形容，在中國，人民行使國家權力的機關是中國全國人大和地方各級人民代表大會，相當於美國的國會和地方議會。所有重大立法決策都是依照程序，經過民主醞釀，通過科學決策、民主決策產生。

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他並稱，中國自古就注重選賢任能，1400多年前就發明了科舉制，「是今天西方公務員制的鼻祖」。目前的中國最高領導層中央政治局常委，都曾長期在基層和地方任職。

秦剛表示，國家主席習近平16歲到西北農村當農民，54歲到國際大都市上海任市委書記，「其間在不同的地方和崗位工作，服務的人口從幾百到幾十萬、幾百萬、上千萬，從層層歷練中體察到了民間疾苦聲，深懷了愛民為民之心，具備了駕馭複雜局面、解決實際問題的豐富經驗和卓越能力。他也得到了人民的愛戴、信任和擁護。」

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他提到，衡量一個制度是不是民主，要看其能否代表人民的整體利益、人民滿意不滿意。當有些人還在製造「民主與威權」之爭、滿世界拼湊針對中國的「民主國家同盟」時，14億中國人已徹底擺脫了絕對貧困，正邁向共同富裕等等，中國並正與各國攜手構建人類命運共同體。

他承認，中國並不完美，還面臨許多困難和挑戰，比如如何在發展市場經濟中，解決發展不平衡不充分和社會公平公正等問題。但在不斷深化改革，建設社會主義民主政治，實現國家治理體系和治理能力現代化。

秦剛總結，中國的社會主義全過程民主：從人民中來、到人民中去、同人民在一起、一切為了人民。並與美國前總統林肯所說「民有、民治、民享」比較，認為都是為了人民。

最後，他指中美歷史、文化、體制不同，但兩國人民都渴望和平與繁榮，兩國領導人都希望為本國人民追求幸福創造和平穩定的環境，就是中美之間「大同」。他引述習近平強調，中美應該展現大格局、肩負大擔當，堅持向前看、往前走，推動中美關係盡快回到穩定發展的正確軌道。

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責任編輯：林佩怡

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