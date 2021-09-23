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【新冠溯源】中科院：美國疫情或始於2019年9月 早過中國

社會熱點 12:08 2021/09/23

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中國科學院預印本平台（ChinaXiv）22日發佈的一項基於大資料建模分析的疫情起源時間研究結果指出，美國疫情較大概率於2019年9月前後已開始流行。

據央視財經報道，研究人員依據傳染病傳播模型和大資料分析的方法，建立優化模型，基於已公開資料對美國東北部12州和中國武漢市、浙江省等地的疫情起源時間進行了推斷。

研究結果顯示，對於美國東北部12州，疫情首例感染發生概率50%的日期多數位於2019年8月到10月，最早是羅德島州的2019年4月26日，最晚是特拉華州的2019年11月30日，均早於美國官方公佈的全美首例確診日期2020年1月20日。計算結果表明，美國疫情較大概率於2019年9月前後已開始流行。

計算顯示，中國武漢市首例感染發生概率50%的日期為2019年12月20日，中國浙江省首例感染發生概率50%的日期為2019年12月23日。據此推斷，中國疫情較大概率於2019年12月下旬已開始流行。研究認為，這一結論與流行病學調查結果基本相符，證明該計算方法準確可靠。

【新冠溯源】中國工程院院士徐建國：新冠病毒是自然源性 不可能人工製造

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責任編輯：李冰琪

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