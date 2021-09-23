美日澳印峰會擬聲明 反對單方面改變南海東海現狀 牽制中國

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秦剛：把美中關係定義為民主與威權對決 是最根本誤判
美日澳印「四方安全對話（Quad）」，周五（24日）將在華盛頓召開首次面對面首腦峰會。共同社引述會議聯合聲明原案內容，其中對南海和東海局勢，表明反對單方面改變現狀，以牽制中國。
美國總統拜登、日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森及印度總理莫迪，周五將在白宮首次舉行面對面會談。
共同社獲悉有關首腦會議的聯合聲明原案內容，有關措辭可能仍處於最終協調階段，但原案就東海和南海寫明「反對挑戰基於規則的海洋秩序」，未點名中國。而在3月視像首腦會議聯合聲明，僅為「合作應對」挑戰。
另相關人士透露，聲明原案強調四邊機制，將成印度太平洋地區和平與穩定的力量。報道指出，原案將列舉法治、航行自由、民主等4國共同的價值觀，寫明以印太的繁榮為目標，再次確認促進植根於國際法、基於自由開放規則的秩序，又重申對東盟的支持與合作意願。原案還提及尖端技術開發合作，主張通過建設5G移動通訊系統，推進安全且高透明的網絡。
菅義偉：中國軍事實力快速增強 或對日本構成風險
即將卸任的日本首相菅義偉，在峰會之前接受彭博社訪問，提到中國軍事影響力快速增強，且單方面改變現狀，有可能會對日本構成風險。
他認為，日本應加強與美國的聯盟關係，從而增強威懾力，同時強化自身防禦能力。同時，日本與中國保持對話仍然很重要。
菅義偉並指，一直在密切關注兩岸之間軍事平衡的變化以及其他事態發展，希望雙方能通過直接講話，來解決有關台灣的問題。
責任編輯：林佩怡
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