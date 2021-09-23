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【碳中和】內地突加碼減排疑有三原因  其一是「有錢的煩惱」

經濟脈搏 12:59 2021/09/23

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內地多個地區近期加強「能耗雙控」－－能源消耗總量和強度雙控，陸續祭出程度不一調控，甚至出現下午通知，晚上停工等鐵腕手段。台商推測箇中有三原因，一是年底本就是調控重點時期，二是中國向世界承諾加強落實減排，三是產業疫後復蘇，耗能形勢較去年更大，可說是富有的煩惱。

內地官方今年加強落實「能耗雙控」政策，限制高耗能產業煤、電用量。國家發展和改革委員會8月發布「2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表」，點名江蘇等9個省（區）能耗強度不降反升，浙江則是被點名能耗強度降低率未達到進度要求。

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一名專營製造業的台商接受台灣中央社採訪時指出，今年之所以讓人覺得相關的調控政策更加嚴格，主要是多個內外因素堆疊而成。

他指出，今年中國疫後復甦，製造業相對去年而言發展更加蓬勃，因此能耗比起去年同期而言超標不少。

浙江省部分地區  高能耗企業關停數天

此外，今年加強落實「能耗雙控」政策，加上年底本來就是地方政府調控的重點時期。「雖然每種情況看起來是加嚴一點點，但是全部湊在一起，就會顯得今年的政策變得比較嚴格」。

一名經營紡織業的台商指，內地各省都有能耗指標，然而各地在追求發展的時候，能耗就會不斷地增加，自然而然在下半年就會開始出現可能無法達標的壓力，因此往年年底時，內地各地方政府都會出現程度不一的燃媒、用電量的調控措施，以求達標。

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他指出，包含江蘇、浙江、廣東等省份都面臨無法達標的壓力，因此各地政府也都在安排相關的能耗管控。

浙江省部分地區傳出高能耗企業將在9月21日至9月30日關停，涉及印染廠、污水處理廠、化工廠、化纖廠等高耗能行業。

有些地方限電限產  但也並不是一刀切

這名台商表示，據他所知確實有些當地的大型企業收到通知，優先採取限電限產的措施，而規模較小的企業則是被告知先評估自己的情形，自主採取「合理安排」。

他表示，目前採「循序漸進，如果這樣的措施沒有辦法達標，接著才會進行第二步、第三步的措施。」

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這名台商進一步指出，有些地方即便是採取限電限產，也並不是一刀切，而是「分區輪流停產」。「在這10天內，劃分成多個區域，輪流停業，不是真的停到10天。一旦相關標準達標後，也可能會提早解除。」

他也強調，政策從北京中央層層布達到地方，每個省、市的情況不同，地方政府採取的政策也不同，因此其中一個地方的情況並不能代表全局。他不諱言，確實有聽部分地方的台商說，當地採取更加嚴格措施，藉此達到標準。

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責任編輯：鄧國強

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