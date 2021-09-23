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北京環球影城過山車疑衝擊力過大 乘客頸椎錯位需求醫 

社會熱點 13:17 2021/09/23

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北京環球影城主題公園周一（20日）正式開幕，不過卻有多名遊客反映，他們乘坐過山車後出現不適，求醫後發現頸椎錯位。事件引起熱議，有骨科醫生指出，如果在乘坐過山車時坐姿不當，又遇突然加速，或導致頸椎損傷。北京環球影城暫未就事件作出回應。

內媒《健康時報》引述多名到訪北京園區的遊客指，他們乘坐「變形金剛霸天虎過山車」後，後頸椎一直感到疼痛，到醫院檢查才證實為頸椎錯位，質疑過山車座位對乘客保護不足。

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不過，也有遊客表示，一天內多次乘坐該過山車，身體狀態良好，並未發現異樣。另指出，北京環球影城的每個項目都有警示牌，告知哪些人群不適合相關項目。涉事的過山車就有提醒，患有心臟病、血壓異常、背部頸部病史等情況的遊客不可體驗該項目。

四川大學華西醫院骨科副主任、脊柱外科主任劉浩教授表示，如果在乘坐過山車時坐姿不合適，同時過山車又突然加速，可能會導致頸椎過伸性損傷，「如果前仰、後仰時受到的力量過大，再加上本身肌肉力量不是很強，會出現這種情況。」

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湘雅二醫院骨科主任毛新展也指出，過山車突然加速或減速時，頸椎會突然向後或向前移動等，都可能引起頸椎損傷風險，尤其是當患者原有椎管狹窄等發育異常時。

除出現頸椎損傷外，也有網民反映乘坐過山車後出現噁心、嘔吐、眩暈等症狀。毛新展表示，過山車引起的身體不適可能是多元性的，與內耳前庭器官敏感性、肌肉對肢體保護程度等因素有關係。

責任編輯：易燕丹

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