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籲貫徹改革開放精神 中國歐盟商會：追求經濟自給自足恐影響增長

國情動向 14:55 2021/09/23

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中國歐盟商會發表報告，建議中國繼續深入貫徹改革開放精神，認為堅持追求經濟自給自足，將直接影響增長。

中國歐盟商會周四（23日）發布《歐盟企業在中國建議書2021/2022》，商會主席伍德克（Joerg Wuttke）在致辭中稱，會員企業的營業額和利潤在去年創出新高，這似乎表明形勢一片大好；盡管新冠疫情帶來了前所未有的挑戰，但中國卻快速復甦。看起來中國經濟將長期保持強盛，而歐企在華業務短期前景也總體向好。

經濟重心轉向內循環 國安審查加強礙外資

但他指出，種種令人不安的跡象表明，中國經濟重心日益轉向「內循環」，從「十四五」規劃來看，「內循環」趨勢難免引起人們對中國未來的經濟增長的擔心。

路透引述伍德克在一次簡報會上說，對政治控制的渴望和「對波動的恐懼」是罪魁禍首。

【中歐關係】歐洲議會高票通過對華新戰略報告

抗衡中國「一帶一路」？歐盟推動「全球門戶」計劃

報告指出，中國繼續對國有企業提供政策支持，以及努力強化對私營部門的控制，將拖累創新和效率。而中國的經濟決策日益受到對國家安全的影響，這令人頗感不安。據報有網絡設備和服務的外國供應商告訴商會，由於以國家安全為由加強審查，「市場退出是不可避免的」。伍德克舉例，醫療設備供應商有時無法銷售產品，因為醫院試圖「購買中國產品」。

著重發展半導體 或致資源錯配

另彭博引述報告，出於國家安全考量，中國加強對外國公司向中國客戶提供技術和零組件的控制，令歐洲企業只好把開發和供應鏈本地化，並導致營商環境日益艱難。此外，作為「雙循環」戰略之一，中國著重發展半導體等自有核心技術，或會導致資源大量錯配。

報告認為，追求經濟自給自足與中國1978年以來堅持的全面改革開放精神背道而馳，如果堅持下去，將直接影響到人均國內生產總值的增長。

報告又關注，中歐雙邊制裁不斷升級導致《中歐全面投資協定》擱淺，但指雙方仍應設法實現協議內容，並在其他共同關心的領域繼續合作，這才是最明智的做法。

中國曾多次表示，中國對外開放的大門只會越開越大，並將為外資企業在華投資興業提供更好保障，同各方分享中國改革發展紅利。

美國商會罕批「內循環」：中國地方更加排擠外企

美國商會勸拜登：與中國脫鉤 兩行業蒸發萬億港元

責任編輯：林佩怡

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