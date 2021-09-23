【碳中和】「能耗雙控」新政傳12省限電   內媒說有些上市公司已停產

▲ 「能耗雙控」新政傳12省限電 內媒說有些上市公司已停產

多地近期紛紛下發「能耗雙控」政策文件－－控制能源消耗總量和強度，各類高耗能、高污染的行業紛紛被迫停工，江蘇、雲南、浙江等地已傳出有大批上市公司公告因限電被迫停產。

有內地新媒體更指，全國已經有12個省份因為「能耗雙控」拉閘限電，包括廣東、山東、江蘇、浙江、青海、寧夏、雲南、廣西、四川、河南、重慶、內蒙古等，新一輪的原材料價格震盪恐開始顯現。

每日經濟新聞報道，晨化股份22日晚間公告，受江蘇電力供應緊繃影響，公司全資子公司淮安晨化新材料有限公司被迫臨時停產全部生產線，涉及的生產裝置為：聚醚生產裝置（3.59萬噸∕年）、端氨基聚醚（聚醚胺）生產裝置（2.30萬噸∕年）、阻燃劑生產裝置（2.00萬噸∕年）、烷基糖苷生產裝置（2.00萬噸∕年）。

「限電潮」始於在中秋節前後

此外，浙江的上市公司「西大門」、雲南的上市公司「天原股份」等多家企業22日也相繼公告，因電力供應緊繃被迫臨時停產。

每日經濟新聞指出，事實上，在中秋節前，就已經有不少上市公司公告因限電停工。

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上海第一財經指出，今年以來，內地對「能耗雙控」的考核就一直比較嚴格，考核結果將會作為當地官員工作考評的依據。

國家發展改革委日前公布，今年上半年，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陜西、江蘇等9個省（區）能耗強度不降反升，被列為紅色的一級預警；在能源消費總量控制方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、雲南、江蘇、湖北8個省（區）也被列為紅色的一級預警。

「能耗雙控」政策文件 影響漸現

第一財經指出，上述地區的政府近期都在陸續加碼「能耗雙控」的監管工作與督查。例如，江蘇就推動省內鋼鐵企業停產限產。

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財新網報道，江蘇連雲港一家鋼廠表示，該公司9月11日至9月30日全面停產，所有高爐和整體工序都已關停。這家鋼廠負責人說，「我做鋼鐵行業20年，從來沒有限產將近一個月，過去只有在天熱時的用電高峰期會限產幾個小時或半天。」

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該負責人表示，停產對企業造成的損失難以統計，除了產量減少還有員工工資、高爐重啟等成本，而且10月可能還會繼續停產。

財新網指出，除鋼鐵企業外，江蘇的化工、水泥、冶金等相關企業也受到限產停產影響。浙江雖不在前述紅色一級預警名單，但近期同樣傳出有大量紡織印染、化纖等高耗能企業被緊急要求停產至本月底，浙江鋼鐵企業的限產也已明顯趨嚴。

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責任編輯：鄧國強

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