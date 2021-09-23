【三孩政策】內地多省現金獎催生三孩  廣東有村生一個補貼9萬

隨著老齡化、少子化問題日趨嚴重，內地宣佈實施「三孩政策」，並強調減輕群眾生育、養育、教育負擔。各地政府隨之出台的配套設施、生育補貼等也備受關注。繼四川攀枝花成全國首例發放育兒補貼後，多地也相繼推出優厚獎勵，廣東近日更有村民自行資助當地新生兒9萬元（人民幣，下同；約10.8萬港元）起跳的生育補助。

據「湛江日報」微信公眾號報導，廣東省廉江市營仔鎮的黃竹根村發公告稱，為響應國家生育政策，解決村民「生易養難」的問題，凡村內今年9月1日起出生的嬰兒，每人每月可獲3000至3300元（約3600元至3900港元）補貼；計劃資助每名嬰兒至2歲半，直到數百萬元資助金用完為止。以此計算，每名孩童共可獲得9萬至9.9萬元的補助。

廣東三孩新政：女方享80天獎勵假 男方享15天陪產假

【三孩政策】人口計生法完成修改 一文看懂有何變化

為提高村民生育意願並執行這項補助措施，黃竹根村除利用村內擴音喇叭、布條大舉宣傳外，更特別成立「生育子女資助實施領導小組」以落實工作。而按相關公告規定，受助人必須是村中在家務農的常住戶，外出工作、經商、務工者不予資助。此外，不餵母乳的、不符合國家計生政策的不予資助。

生育領導小組組長林琨指出，生育補貼的出資者為黃竹根村村民林祥。他目前已移民至澳洲，但一直關心村內發展。林祥自2017年起資助村民生育，每名嬰兒可獲一筆過至少3萬元（約3.6萬港元）的資助補貼。在次鼓勵下，包墩行政村轄下的黃竹根、老里塘等7條林姓自然村，2017年至2019年間共迎來100名新生兒，按年增長約30%。

林琨續指，這次公告提出調高資助額度，還將之前的一次性資助改為按月發放，更有利於家庭「優化」。

各地生育補助層層加碼

此外，內地多省市也推出具體鼓勵生育政策。其中，四川省攀枝花市在7月率先宣布，為按政策生育二、三孩的戶籍家庭，每月每孩發放人民幣500元（約600港元）育兒補貼金，直到孩子3歲，成為內地首個提供育兒現金補助的城市。相關政策發布一個月後，攀枝花市共有192人申報育兒補貼金。

【三孩政策】內地首例 四川攀枝花為二孩、三孩家庭提供育兒補貼

落實三孩政策 深圳要建成「兒童友好型城市」

此外，甘肅省臨澤縣在9月發布優化生育意見，明確指出，對在該縣公立醫療機構生育二孩、三孩的戶籍常住家庭，二孩每年發放5000元（約6000港元）育兒補貼，三孩每年發放1萬元（約1.2萬港元）育兒補貼，直至孩子三歲。而在轄區內公辦幼兒園就讀的戶籍常住家庭，二孩每人每學年給予1000元（約1200港元）的資助，三孩每人每學年則給予2000元（約2400港元）。

值得一提是，臨澤縣對生育二、三孩的戶籍常住家庭，在城區購買商品房時，給予4萬元（約4.8萬港元）的補助；在各中心集鎮、屯泉小鎮、丹霞康養村等集中居住區購買商品房時，給予3萬元（約3.6萬港元）的補助，成為內地首個提供三孩住房補助的城市。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁