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拜登不尋求搞新冷戰 王毅：關鍵要落實 勿搞地緣政治爭奪

國情動向 16:13 2021/09/23

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中美緊張關係之際，美國總統拜登日前表示，不尋求搞新冷戰。中國國務委員兼外長王毅稱，關鍵是要把這一表態落實到行動上，即放棄冷戰思維、意識形態偏見、集團對抗衝動，不搞地緣政治爭奪，各國將對此拭目以待。

王毅周四（23日）在北京以視像方式，出席聯合國安理會常任理事國外長同聯合國秘書長會晤。他表示，當今世界充滿不確定性和不穩定性，五大常任理事國要抓住四個關鍵詞：履職、盡責、擔當、作為。

不能動輒用武 堅持對話不對抗

他稱，五常應為維護世界和平履職，成為和平的積極因素而非消極因素，要成為問題的解決者而非製造者。化解熱點問題，應當恪守聯合國憲章，多用斡旋調解，善用維和行動，慎用強制措施，不能動輒使用武力。

拜登稱不尋求新冷戰 趙立堅重申中方這一立場

習近平聯合國大會暗批美：民主改造貽害無窮

第二，五常應為踐行多邊主義盡責，世界上的事要由大家商量著辦，國際上的規則要由大家共同制定。要堅持對話而不對抗、包容而不排他，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係。

王毅提到，各方重視美國總統表示不想搞「新冷戰」，關鍵是落實到行動上。那就是，放棄冷戰思維，不搞零和博弈；放棄意識形態偏見，不搞封閉小圈子；放棄集團對抗衝動，不搞地緣政治爭奪。

美日澳印峰會擬聲明 反對單方面改變南海東海現狀 牽制中國

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他又稱，五常應為促進團結抗疫擔當，攜手向發展中國家提供抗疫援助；旗幟鮮明地反對把疫情政治化、病毒標籤化、溯源工具化的圖謀，排除一切干擾破壞國際抗疫合作的言行。同時，當前世界面臨地區熱點、恐怖主義、氣候變化、糧食安全、經濟衰退等各種挑戰，五常應為此加強合作。

責任編輯：林佩怡

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