▲ 秦剛稱美國誤判「民主威權對決」 獲歐洲民調和應？

中國駐美國大使秦剛表示，當前美國一些人，把美中關係定義為民主與威權的對決，挑動意識形態對立，是中美關係面臨嚴重困難癥結所在。中方認為美國「民主」、「威權」二分法是誤判的觀點，看來會獲得多數歐洲人認同。歐洲多國民調顯示，美國與歐盟，以及歐盟與各成員國之間，對「新冷戰」態度都存在差異，民主和威權的界線正變得模糊，為拜登政府以「民主」為旗號召西方團結對抗中國增添困難。

泛歐智庫「歐洲外交關係委員會」（ECFR）周三（22日）公佈12個歐盟主要國家民調數據，顯示整體多達62%受訪者認為，美國正在與中國新冷戰，僅15%持相反意見。

民眾普遍認為歐盟似美國遠遠多於中國，那麼歐盟是否也在與中國新冷戰？31%人回答是，35%人說不，另外34%人不知道。

更有趣的是，被問及他們的國家是否與中國新冷戰時，59%人都說不，26%人不知道，只有15%人認為是。

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即使在問題中將「中國」置換成「俄羅斯」時，結果也大致一樣，認為歐盟與俄羅斯新冷戰的比率有44%，但認為本國與俄羅斯新冷戰的比率只有25%。

ECFR直言，這個民調結果令人意外。

傳統上，歐盟予人內部分歧廣，因此統一外交政策乏力的印象。例如，波蘭、波羅的海國家認為歐盟對俄羅斯太軟弱，民眾對中國觀感也一般，但保加利亞、斯洛伐克、意大利等則認為歐盟對俄太強硬，而且中俄都不是威脅。

今次民調結果則挑戰這種傳統看法。鑑於不少人認為歐盟正與中俄新冷戰，但本國卻沒有與中俄新冷戰，意味在他們眼中，歐盟其實在奉行鷹派外交政策。

ECFR認為，這可以既是好事也是壞事。從好的一面解讀，說明歐盟終於有相對統一的對外政策。但反過來說，歐盟容許各成員國不參與對外事務，只集中作為商業力量對外經貿，至於宣示強硬、捍衛價值的工作則留給布魯塞爾，這其實說明歐盟與各成員國有所脫節。

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民調亦反映「新冷戰」概念為西方世界和歐盟內部，帶來分歧多於團結。

ECFR解釋，美國拜登政府期望聯合民主體制國家，締造聯盟對抗以中國為首的威權國家；歐洲各國政府對華態度轉趨強硬，與歐盟定義中國為「系統性對手」，原本加大了美方這個盼望。

不過民調卻顯示，歐洲公眾普遍並不接受這套觀點。雖然歐盟各國政府開始認為，歐中關係存在系統性對抗，但絕大部分歐洲人都不覺得中國威脅他們的生活方式，僅5%受訪者相信中國正在統治世界。

ECFR續稱，歐洲民眾並不相信「民主」、「威權」就是今天世界結構，受訪者普遍認為，政治體制不足以解釋一個政府的成敗，尤其是應對疫情和氣候變化方面的表現。即使談及全球安全議題，也只有50%人認為民主體制可比威權體制做得更好，36%人認為沒有分別。

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ECFR雖然主張歐盟加強與美國的關係，但鑑於「民主」和「威權」的界線變得模糊，故認為歐盟需要尋找辦法，以意識形態色彩較淡的框架，來誘導公眾支持歐美關係。

中國國務委員兼外長王毅曾表示，中歐之間沒有重大利害衝突，沒有地緣政治矛盾，有的只是巨大的合作需求；中歐之間應當堅持的唯一恰當定位，就是全面戰略夥伴。他倡中歐相互尊重、求同存異，維護世界和平穩定，促進共同發展繁榮。

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中國駐美國大使秦剛周三在一個對話會演講指出，民主最基本的判斷標準，就是人民是否有廣泛參與國家治理的權利，人民的訴求能否得到回應和滿足，人民有沒有獲得感和幸福感；一個制度是不是民主，要看其能不能代表人民的整體利益、人民滿意不滿意；好不好，不看廣告，看療效。

秦剛強調，中國共產黨創立的初心和使命，就是為人民謀幸福，喊出的口號就是反獨裁、反專制、反壓迫，人民當家做主，得了民心、奪了政權，但初心不改，始終以人民為中心，全心全意為人民服務。

秦剛稱，當有些人還在制造「民主與威權」之爭、滿世界拼湊針對中國的「民主國家同盟」時，14億中國人徹底擺脫了絕對貧困，正邁步奔向共同富裕；中國正是在追求和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，中國的社會主義全過程民主，可以理解為從人民中來、到人民中去、同人民在一起、一切為了人民。

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責任編輯：連兆鋒