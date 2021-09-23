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台灣申請加入CPTPP 北京堅決反對

國情動向 17:16 2021/09/23

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台灣昨日正式申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。在北京，外交部發言人趙立堅今日表示，堅決反對台灣加入任何官方性質的協議和組織。

趙立堅重申，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。中方堅決反對任何國家與台灣進行官方往來，堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織。

CPTPP目前有11個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、新西蘭、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊、墨西哥、智利、秘魯等，多為台灣重要貿易夥件，佔台灣貿易總值超過24%，對台參與區域經濟整合十分關鍵。

農業受衝擊 但整體經濟增長將逾2%

台灣的行政院昨日表示，已正式遞出加入CPTPP的申請，同時知會所有CPTPP成員國尋求支持。行政院經貿談判辦公室總談判代表兼政委鄧振中今日表示，台灣以「台澎金馬個別關稅領域」名稱申請加入CPTPP，是繼世貿（WTO）後最重要的經貿行為；政務委員龔明鑫則稱，台灣加入CPTPP，農業、汽車零組件等受到一定衝擊，但整體利大於弊，預估經濟增長將逾2%。

台灣申請加入CPTPP 稱已完成對11個成員國諮商

值得注意的是，中國大陸上周已提出申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），外界關注台灣是否因而選在此時申請加入。台灣的行政院長蘇貞昌表示，台灣一直努力要加入CPTPP，也做了各方面的努力，現在水到渠成。不過，鄧振中明言，北京若先入會，台灣的入會案會有風險，這是相當明顯的事實，但認為CPTPP應該要就不同案子審查，不該有所牽連。

按規定，新經濟體要加入CPTPP，須獲全部成員同意。台灣方面表示，下一步將與各會員國談判，至於何時可以完成，無法現在預測。鄧振中表示，如果日方提出開放進口福島食品的要求，需要面對與處理。

日澳：須符合高標準

日本外務大臣茂木敏充對台灣申請加入CPTPP表示歡迎。日媒引述政府相關人士表示，台灣與日本共享民主、法治等普世價值觀，要加入CPTPP必須符合高標準，如能符合，日本政府會歡迎。

澳洲貿易部長丹‧特漢（Dan Tehan）表示，澳洲將與CPTPP成員合作，根據加入指南，在協商一致的基礎上考慮台灣的申請。他強調，任何尋求加入CPTPP的經濟體，都須遵守該協定的所有規則和標準，新成員必須說服現有成員，他們將遵守該協議的高標準，以及他們在世貿組織的承諾和現有的貿易協定。

中國申入CPTPP 澳洲為「不反對」提出這兩大條件

中國申請加入CPTPP 美不重返：繼續在印太地區建立經濟關係

責任編輯：林佩怡

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