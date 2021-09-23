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「曹操出行」叫車地圖沒列釣魚島等 被罰20萬元

社會熱點 18:25 2021/09/23

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「曹操出行」叫車地圖沒列釣魚島等 被罰20萬元

繼滴滴出行赴美上市遭官方監管後，內地又有一網絡叫車平台因碰觸「紅線」被盯上。網上叫車公司「曹操出行」關聯公司杭州優行科技有限公司，因廣告裡中國地圖存在漏繪藏南地區、釣魚島等問題被行政處罰，罰款20萬元（人民幣，下同）。

國家企業信用信息公示系統顯示，與「曹操出行」關聯的杭州優行科技，涉及的違法行為是「廣告含有虛假內容」。

事緣曹操出行在《默契》的廣告位，刊出2020年終總結報告時，中國地圖漏繪了阿克賽欽，藏南地區、釣魚島、赤尾嶼及南海諸島，因此違反《地圖管理條例》，被罰20萬元。

曹操出行在雜誌廣告位刊年報「出事」

據了解，該雜誌共印刷4萬本，目前已回收3.6萬多本，已存放在雜誌出版方倉庫。

    點擊圖片放大
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資料顯示，曹操出行是吉利汽車旗下的網路叫車平台，市佔率在中國排行第三；其亦為國內首個以新能源汽車車型為主的網約車平台，截至目前已至少在全國41個城市開通服務。

曹操出行曾於本月初，完成一筆規模38億元的B輪融資，為吸引客戶做足準備。

「曹操出行」並非首個因錯繪「問題地圖」而被處罰的企業。2019年，內地電視劇《親愛的，熱愛的》因連續兩次使用錯誤中國地圖，出品方被處以10萬元罰款；2020年，光明乳業在食品廣告中錯誤使用中國地圖而被處以30萬元罰款。

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責任編輯：鄧國強

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