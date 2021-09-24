美日澳印峰會即將開始 日媒爆料：會討論在海洋和太空牽制中國

美日澳印「四方安全對話」首次面對面峰會即將舉行，在會後4國首腦將發表聯合聲明。日媒稱，聲明草案中提及強化海域感知體系，以及領導太空領域國際化規範的制定。報道指，這是為了牽制中國。

日媒：草案將提及太空、海洋領域牽制中國

據日媒《讀賣新聞》24日報道，美日澳印在聲明草案中提及太空、網絡等領域的合作，明確寫到：「四方安全對話成員國是包含太空領域等科學領域的領導者」，「將會開啟四國同盟機制首次太空領域的合作。」

《讀賣新聞》稱，聲明提及的太空領域合作中，存在共享人造地球衛星數據項目，是非常重要的一點。為了應對氣候變化，4國將共享地球觀測衛星拍攝的畫面，加強對氣候變化風險的分析能力和自然災害的預測能力。

此外，四國同盟將會共同強化「海域感知體系」，收集海洋情報，增強探測可疑船只的能力。《讀賣新聞》稱，可以看出，這是為了監視中國的海洋活動。

不過，《讀賣新聞》稱，與中國接壤的印度對於在所有安保領域進行合作持保守態度。本次聲明草案中偵測衛星的數據不在共享範圍之內。

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另一方面，聲明草案中還提及「四方安全對話」將主導太空領域所謂「國際規則」的制定，宣稱：「為了穩定、可持續性利用太空資源，將致力於制定行為規範。」《讀賣新聞》提到，近期在月球開發等太空領域，中美的競爭激化。

京：搞「小圈子」沒有出路

《讀賣新聞》稱，中國致力於成為比肩美國的太空強國，中國獨立的空間站將在2022年末完成。現在太空領域「國際規則」尚不完善，「四方安全對話」為牽制中國，計劃領導太空領域國際化規範的制定，首次面對面峰會提出的地球觀測衛星數據共享則是第一步。

稍早前，在北京，外交部發言人趙立堅曾表示，中方一貫認為，任何地區合作機制都應順應和平與發展的時代潮流，有助於增進地區國家間互信與合作，不應針對第三方或損害第三方利益。搞封閉、排他、針對他國的「小圈子」違背時代潮流，與地區國家的願望背道而馳，不得人心，也沒有出路。

趙立堅強調，中國不僅是亞太地區經濟增長的主要發動機，也是地區和平穩定的堅定維護者，中國的發展是世界和平力量的增長，是地區繁榮發展的福音。有關國家應摒棄過時的零和博弈思維和狹隘的地緣政治觀念，正確看待中國發展，尊重地區國家民心，多做有利於促進地區國家團結與合作的事情。

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責任編輯：尹航

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