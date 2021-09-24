▲ 布林肯預告推印太戰略2.0 美撤阿富汗專注針對中國

美國撤出阿富汗後，宣稱重心轉向應對中國挑戰。美國國務卿布林肯當地時間周四（23日）表示，秋天將公布新版印太戰略，稱會以對自由、開放與安全區域的願景為基礎。但他未透露太多細節。這將是美國總統拜登1月底上任以來首份印太戰略報告。

中方一直表明，美國印太戰略是冷戰思維，美方才是不利地區穩定局勢的因素。

布林肯（Antony Blinken）在紐約參與第76屆聯合國大會，與多國進行面對面互動，本周已與超過60國代表召開雙邊或多邊會議，包括近日因美英澳組成三方安全聯盟（AUKUS）而損失鉅額潛艦協議，與美國發生外交齟齬的法國。

拜登一月上任以來 首份印太戰略報告

布林肯周四在與東盟外長會晤及下午記者會上，都提及美國將於秋天、未來幾個月內公布新版全方位印太戰略。他雖未透露太多細節，但表示戰略內容會以各方對區域自由、開放、互聯交織、韌性與安全的共同願景作為基礎。

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分別在談論東盟、美法關係的脈絡下，布林肯表示，新戰略會反映東南亞對印太區域的重要性，也會參照歐盟幾天前公布的印太戰略文件，檢視如何深化與法國在印太的合作，他認為方式有很多。

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這將是美國總統拜登（Joe Biden）1月底上任以來首份印太戰略報告。美國8月底在紛擾中結束阿富汗撤軍後，外界相當關注自中東撤離後的美國，外交布局會如何調整，尤其是應對中國的印太區域。這份報告或許能提供些關鍵線索。

布林肯:：戰略會以共同願景作基礎

美國前總統特朗普（Donald Trump）任內，美國國防部曾在2019年6月公布印太戰略報告，關切與中國相關的知識產權、南海、台海等問題。同年11月，美國國務院就印太政策施行進度發表報告。

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另一方面，美國正試著鞏固對亞洲的重心並強化與盟國間關係，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）周四在白宮會見印度總理莫迪（Narendra Modi），強調印度太平洋地區自由開放的重要性。

美參院通過 康達任亞太助卿

莫迪說，「最古老的民主國家和最大的民主國家…我們的確是天生一對，擁有相似的價值」。

此外，延宕近3個月，美國參議院通過美國國務院亞太助卿提名人康達（Daniel Kritenbrink）人事案。康達擁有27年外交經驗，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）任內，他曾出任國務院中國與蒙古事務辦公室主任，並短暫代理副亞太助卿職務；2015年從北京返美後，則出任白宮國安會亞太事務資深主任。

責任編輯：鄧國強

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