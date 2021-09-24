美眾議院踩中國底線  通過邀台灣參2022環太平洋軍演

美國眾議院當地時間周四（23日2）通過2022財政年度國防授權法案。根據法案，國會建議美國國防部邀請台灣參加2022年環太平洋軍演，並宣稱要加強美國國民兵與台灣的合作。

中國外交部過去曾多次回應美方鼓噪推動「美台軍事聯繫」，強調美方應該切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，在涉台問題上謹言慎行。

美國眾議院在歷經連日的法案修正案審議與表決後，周四晚間以316票贊成、113票反對，表決通過「2022財政年度國防授權法案（FY 2022 NDAA）」。

中方曾多次警告美國當局謹言慎行

根據眾院程序委員會（Rules Committee）日前公布的草案，與台灣相關條文主要列在第1243、1247與1248條。

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國會在第1248條提出意見宣稱，台灣海軍應當受邀參與2022年環太平洋軍事演習（RIMPAC）。環太平洋軍演由美軍主導，每兩年舉行一次，是全球最大的國際海上軍事演習。自1971年開始的環太平洋軍演是為培養與經營美國與盟友間的關係，是確保海上航線安全與支持印太自由開放至關重要的一個環節。

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第1243條則提出，美國國防部長最晚在2022年2月15日前，必須向國會相應委員會提交關於加強美國國民兵（National Guard）與台灣合作的可行性與適當性報告。

條文要求，報告必須說明美國國民兵與台灣過去10年在演習、訓練與裝備的合作情況。

法案宣稱 美台要進行實地軍事演習

國會在法案中提出意見，宣稱美方要與台灣進行實地訓練與軍事演習，確保包括防務官員在內的美台當局人員在戰略、政策與職能層級的交流。

參議院版的2022財政年度國防授權法案已於7月底於參院軍委會表決通過，還待參院表決通過。由於參眾兩院通過版本不同，法案在經過參眾兩院表決通過後，還需再經過兩院協商最後版本，並重新各自表決通過，才會送交美國總統簽署後生效。

據了解，中美關係未低沉時，中國軍方曾應邀參加2018年環太平洋軍演。

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責任編輯：鄧國強

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