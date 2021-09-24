【中美角力】美商務部長：必要時將對華為採取進一步行動

美國商務部長雷蒙多周四（23日）稱，拜登政府將在必要時對中國華為採取進一步行動。此前一些共和黨議員已經向政府施加壓力，要求其採取更多行動。早前美國將23家中國實體列入出口管制實體清單。對此，中國商務部回應指這是對中國企業的無理打壓，是對國際經貿規則的嚴重破壞，中方堅決反對。

據路透社報道，美國政府以華為與中國官方及軍方的關係為由，認定華為對國家安全構成威脅，並積極說服其他國家拒用華為5G設備。

雷蒙多接受路透專訪時被問及華為問題，並講述了她在1月份如何告訴共和黨議員「我不會手軟，現在要用行動加以驗證。他們不必擔心。」

華為於2019年5月被列入美國實體名單。雷蒙多說，該名單「是我們工具箱中一個真正強大的工具，我們將盡可能充分地利用它來保護美國的國家安全」。

她補充說，「我們會有進一步行動嗎？如果有必要，會的。」

華為對雷蒙多的言論不予置評。

▲ 美商務部長：雷蒙多

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美商務部：還將繼續有其他公司被制裁

華為在2020年11月將旗下智慧手機部門榮耀出售給一個由30多家代理商和經銷商組成的財團。上月，一個由14名共和黨籍議員組成的團體，致信商務部要求將榮耀終端列入實體名單。

這些議員們說，剝離榮耀是「是為了逃避美國的出口管制政策」。他們在信函中援引分析人士的話說，「出售榮耀品牌，是為了讓它能夠獲得其所依賴的半導體芯片和軟件，如果沒有剝離，榮耀在這方面可能受阻。」

雷蒙多指出，美國商務部繼續將其他公司列入實體名單。

責任編輯：李冰琪

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