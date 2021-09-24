在華外企稱感受到中國經濟向內轉 但不會離開中國市場

上海美國商會、中國歐盟商會分別發布報告稱，隨著中國通過保持邊境關閉、越來越偏向國內公司而日益向內轉，在中國經營的跨國公司正感受到影響。但兩個商會均表示，其會員企業致力在華發展，不會離開中國。

更多企業對在華商業前景感樂觀

據《華爾街日報》報道，上海美國商會(American Chamber of Commerce in Shanghai)董事會主席Jeffrey Lehman表示，嚴格的入境政策令跨國公司很難從海外派員工來中國工作，包括派高級管理人員來評估中國市場，或派駐關鍵的工程人才。

上海美國商會周四發布的一項年度調查顯示，在接受調查的338個會員中，有45%表示入境相關規定對他們的業務產生了負面影響，而超過四分一的會員表示，他們在中國的盈利能力受到衝擊。

今年，更多的受訪者表示他們感受到政府對本地公司的偏向。參加上海美國商會在6月和7月進行的調查的公司中，有一半感到中國對本地公司有強烈的或一定程度上的偏向，比一年前的47%要高，特別是在技術硬件和軟體、醫藥和醫療設備以及生命科學等領域。

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中國歐盟商會(European Union Chamber of Commerce)在周四發布的一份報告中也表達了類似觀點。在其年度中國建議書中，該商會警告說，國有企業在中國經濟中發揮的作用似乎會增加。

中國歐盟商會表示，中國的政策偏向國有企業，在醫療設備和消防設備等領域尤其明顯。該商會稱，注意到公共部門採購有一項「購買中國貨」的政策。

該商會稱，中國的策略可能會導致外國直接投資下降，創新步伐放緩。

不過，這兩個商會均表示，其會員企業致力在華發展，不會離開中國。上海美國商會相關調查顯示，對未來五年在華商業前景持樂觀態度的會員企業數目過去兩年曾下降，但今年有所上升；有70%的會員預計未來三至五年內在中國業務的收入增長將超過其全球業務。

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責任編輯：尹航

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