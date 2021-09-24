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內地汽車「芯荒」下怪狀：國產貨貼進口標 價格便宜四分三

社會熱點 13:00 2021/09/24

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全球汽車行業鬧芯片荒，在早前的2021世界新能源汽車大會上，有業內人士稱，內地汽車產業規模中，進口芯片佔有率達90%。儘管內地汽車芯片企業數量較多，但未形成核心競爭力，造成產業鏈缺失。隨之而來的就是，「貼標」汽車芯片正在市場上流通。經銷商為國產芯片貼上進口芯片的標籤，再以低價售出牟利。

據中新經緯報道，有知情人士透露，這類貼有進口標籤的國產芯片很受歡迎，主要原因是性能不差，但價格相較於原裝貨能便宜四分之三。

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報道引援數據稱，2020年下半年起，車廠一級供應商開始反饋缺芯情況；同年11月，主機廠開始缺貨。在2021年第一季度，主機廠晶元庫存基本消耗完。縱使已陸續開始提高產能，但今年第一季度，內地市場乘用車仍因芯片荒減產10%以上。到第二季度，再因各種突發事件，令汽車行業缺芯問題更為嚴重。

一「芯」難求，卻成為部分人眼中牟利的商機，有經銷商開始兜售「貼標」汽車芯片。

深圳市騰浩偉業電子有限公司負責人劉浩（化名）表示，他們可以根據採購方需求，為國產汽車芯片貼上進口標籤。價格方面，以亞德諾某型號車規級電源管理芯片為例，現時原裝進口貨每片價格為3.5元（人民幣，下同），國產貼標貨僅售0.85元。

被問及國產「貼標」芯片是否假貨時，劉浩表示，「國產貨打的也是ADI（亞德諾）的標，就外觀而言一模一樣，性能亦相差不大，怎麼能算假？」他形容，就像買鞋一樣，某些貼上大牌標誌的產品也會有不俗的質量，有時甚至比正品還好，主要視乎客戶能不能接受。

不過，劉浩也坦言一分錢一分貨，兩種芯片實際用起來時，性能還是有所差異。他指出，「現時汽車芯片短缺，但車廠又嫌國產的不夠好，以為進口貨就是好的。」但他也強調，並不會對買家隱瞞貼標的事實。至於買家之後是否會當成原裝貨用，他們就不清楚。

此外，深圳華強北經銷商陳英（化名）透露，他手中代理著恩智浦、意法、亞德諾等多個品牌，還提供一份「現貨」名單，不同型號晶元的庫存、發貨地和價格都有差異。他也表示，並非所有型號都有貼標的替代品，又透露現時貼標的價格也在上漲。

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對於市場上「貼標」芯片的流通，國家新能源汽車技術創新中心副總經理、中國汽車芯片產業創新戰略聯盟副秘書長鄒廣才表示，專業人士不難辨別此類貼標芯片，「每個晶元的外圍封裝和管腳數都有差異，還蠻容易能識別出來，難以作假作。但對不太清楚的普通購買者來而言，情況則說不定了。」

他又提到，目前國產芯片的市場份額仍十分有限，不是靠貼標就能解決。據中國汽車芯片產業創新戰略聯盟數據顯示，汽車芯片市場主要由海外廠商主導，中國汽車芯片市場整體自主率僅佔5%左右。

鄒廣才預測，「缺芯潮」還將貫穿全年，加之現在東南亞工廠的停工，實則都在增加行業的焦慮。在他看來，由市場波動導致的產能影響，最快也要到明年下半年才能緩解，甚至要到後年上半年。「那麼在這個過程中，要規範晶元市場秩序，不僅要靠國家和政策，也要靠行業的自律。」

責任編輯：易燕丹

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