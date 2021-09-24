  • 31°C
香港時間 : 2021924日 (五) 13:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

楊振寧賀百歲大壽　小54歲嬌妻「一身紅裙」氣質照曝光（多圖）

社會熱點 12:53 2021/09/24

分享：

楊振寧賀百歲大壽　小54歲嬌妻「一身紅裙」氣質照曝光

諾貝爾物理學獎得主楊振寧22日在北京慶祝百歲生日，並於清華大學發表演說，提到1971年訪問「新中國」是他人生中極為重要的一段。內地社交媒體、報刊曝光多張現場照片，可以見其45歲妻子翁帆攙扶陪同，不時十指緊扣，恩愛程度可見一斑。

為了慶祝楊振寧百歲生日，北京清華大學等高校聯合舉辦了一場「楊振寧先生學術思想研討會」。伴隨一張張現場照片流出，也引發輿論熱議，因為楊振寧髮妻杜致禮2003年逝世，他隔年再娶小54歲、時年28歲的妻子，「爺孫戀」一度引起社會熱議。

外界不少人曾看淡這段婚姻，但夫婦倆相伴17年，早已用行動破除了種種臆測和謠言。

楊振寧髮妻2003年逝世  隔年娶翁帆

楊振寧在演說中表示，他50年前第一次訪問新中國，是他人生中非常非常重要的一段，因為當時他從最好的知心好友、「兩彈元勛」鄧稼先談到1964年中國原子彈，「除了在最先略微有一些蘇聯人幫助，後來基本上是中國人自己做的」，這是他第一次對新中國有了一點認識，也對他以後50年的人生軌跡有非常重大的影響。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

楊振寧1922年9月出生於安徽合肥，1938至1944年就讀於國立西南聯合大學物理系，先後獲學士、碩士學位；1948年獲美國芝加哥大學哲學博士學位，現為中國中科院院士，北京清華大學高等研究院名譽院長、教授。

楊振寧先後創立「楊－米爾斯規範場論」（Yang-Mills gauge theory），提出「楊－巴克斯特方程」（Yang-Baxter Equation），又與美國華人物理學家共同提出「宇稱不守恆原理」，獲得1957年諾貝爾物理學獎，雙雙成為最早獲得諾貝爾獎的華人，還被《物理教師》期刊列為歷史上傑出的18位物理學家之一。

楊振寧50年前第一次訪問新中國

央視報道，楊振寧2017年放棄美國國籍轉為中國院士，成為中國首例「外籍院士提出轉為中國科學院院士」，因此中國科學院還專門制定《中國科學院外籍院士轉為中國科學院院士暫行辦法》，並按照新制定的規則，讓楊振寧加入數學物理學部

儘管楊振寧也是「中華民國」的中研院院士，又放棄美籍轉為中國大陸院士。但中研院表示，成為院士後並不受在籍限制。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【中美科技戰】中國要芯片自力更生　兩彈一星戰術還不夠

中國科技密集報捷  舉國體制完勝美施壓？

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

美國制裁中芯國際中國怎辦 環時：不買農產品遠不夠
2020/09/29
美國制裁中芯國際中國怎辦 環時：不買農產品遠不夠
中國科技密集報捷 舉國體制完勝美施壓？
2020/12/10
中國科技密集報捷 舉國體制完勝美施壓？

你可能感興趣

美國制裁中芯國際中國怎辦 環時：不買農產品遠不夠
09:25 2020/09/29
美國制裁中芯國際中國怎辦 環時：不買農產品遠不夠
中國科技密集報捷 舉國體制完勝美施壓？
11:08 2020/12/10
中國科技密集報捷 舉國體制完勝美施壓？
物理學 結婚 博士 諾貝爾獎 大學 美國 中國

上一篇文章

內地汽車「芯荒」下怪狀：國產貨貼進口標 價格便宜四分三

下一篇文章

「曹操出行」叫車地圖沒列釣魚島等 被罰20萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【三孩政策】內地多省現金獎催生三孩 廣東有村生一個補貼9萬
【三孩政策】內地多省現金獎催生三孩 廣東有村生一個補貼9萬
【新冠溯源】中科院：美國疫情或始於2019年9月 早過中國
【新冠溯源】中科院：美國疫情或始於2019年9月 早過中國
「曹操出行」叫車地圖沒列釣魚島等 被罰20萬元
「曹操出行」叫車地圖沒列釣魚島等 被罰20萬元
密集恐懼症慎入！一張圖說明 中秋吃剩柚子勿雪藏
密集恐懼症慎入！一張圖說明 中秋吃剩柚子勿雪藏
北京環球影城過山車疑衝擊力過大 乘客頸椎錯位需求醫
北京環球影城過山車疑衝擊力過大 乘客頸椎錯位需求醫
神舟十二號返回 中國太空站為何無人駐守 受襲怎辦？
神舟十二號返回 中國太空站為何無人駐守 受襲怎辦？