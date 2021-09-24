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偷食這款朱古力 2歲女橫紋肌溶解險喪命

社會熱點 14:11 2021/09/24

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朱古力深受小朋友歡迎，但當中或「暗藏危機」。早前一名兩歲女童在家中偷吃朱古力，結果出現嚴重橫紋肌溶解症，險些喪命。所幸經搶救，已脫離危險期，並轉入普通病房繼續治療。據了解，這個「致命兇手」原來是媽媽的「減脂朱古力」。

據內媒《現代快報》報導，江蘇省連雲港市一名年輕母親因產後體重上升，遂購入「減脂朱古力」，希望有助減肥。她服用後，雖然出現心悸、興奮至夜不能眠等情況，但因減肥效果不錯，所以對副作用不以為意，甚至向朋友推薦這款「減肥神藥」。

由於該母親沒有放好「減脂朱古力」存貨，被兩歲的女兒看見後，誤以為是一般甜食，偷吃了一顆。未幾女童開始嘔吐，甚至出現擠眉瞪眼、吐舌頭等興奮症狀，家人隨即將她送往醫院。

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經醫生診斷，女童除興奮等症狀外，還出現嚴重的「橫紋肌溶解症」。該病症輕微會出現全身肌肉酸痛，嚴重則可導致急性腎損傷、心率失常等問題。而這次事件中的女童，被送入兒童重症病房搶救；經洗胃等搶救措施後，已脫離生命危險，轉入普通病房治療。

連雲港市第一人民醫院兒內科主任駱培良表示，該院最近已收治3名誤食「減脂朱古力」的兒童。此類朱古力實為減肥產品，當中含有西布曲明等成分，會引起飽腹、便秘、肝損傷、心率加快、失眠、橫紋肌溶解等不良反應，過量使用更會導致多器官衰竭甚至死亡，已被禁用多年。

駱培良又提醒家長，家中藥物、保健品要放在小朋友拿不到的地方；發現小朋友誤服後，一定要立即求醫，如還有藥品殘留嘴中，亦要及時清除。購買和使用減肥產品，也一定要通過正規渠道，注意查明其中主要成分，或在使用前詢問醫生意見。

女童母親事後表示，沒想到「減脂朱古力」的危害這般大，還險令女兒喪命，已將餘下的存貨全部丟棄，並報警求助。目前，當地警方已介入調查產品來源。

責任編輯：易燕丹

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