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發改委：繼續放寬市場准入 加快在深圳出台特別措施

經濟脈搏 15:34 2021/09/24

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國家發改委今日（24日）表示，將繼續放寬市場准入限制，下一步會加快深圳放寬准入特別措施出台，積極推動浦東、橫琴等特別措施研究制定工作，支持湖北展開放寬市場准入試點。發改委重申，國家支持民營企業發展的政策舉措方向不變、力度不減，一系列惠企紓困政策的效應正持續顯現。

體改司副司長蔣毅指，市場准入是民企普遍關注的問題，據黨中央、國務院決策，市場准入負面清單制度全面實施，事項由151項縮減至123項。發改委將從三方面展開工作，一是繼續放寬限制，二是展開試點工作，三是建立違背負面清單案例歸集通報和市場准入效能評估機制，營造更公平暢通的市場准入環境。

當前民企面臨的挑戰和困難依然不小，當局將下大力氣持續抓好支持民企改革發展各項任務的落實，持續解其遇到的困難，如產權保護、招投標、市場準入、大宗原材料升價、海運費用升價等，及時研究解決。同時，要展開民營經濟跨區域發展政策協同試點，引導民企參與增量混改

蔣毅又總結了近期民營經濟新的發展特點，包括注重加大科技創新投入、注重轉型應對外部衝擊，以及更注重履行社會責任、為國分憂。

在華外企稱感受到中國經濟向內轉 但不會離開中國市場

籲貫徹改革開放精神 中國歐盟商會：追求經濟自給自足恐影響增長

惠譽下調今年中國經濟增長預測至8.1% 房地產放緩抑內需

責任編輯：陳建錫

中國市場 經濟 橫琴 深圳 中華人民共和國國家發展和改革委員會 經濟內循環

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