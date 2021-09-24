▲ 橫店11劇組成立中共黨支部 《大唐狄公案》貫徹中央精神

在中央大力整治影劇界等文娛領域下，目前正在浙江橫店影視城拍戲的11個劇組，日前同時成立臨時中國共產黨支部，凸顯學習領會文娛行業整治精神，讓演藝人員遵紀守法、崇德尚藝。

浙江新聞網報道，11個正在橫店拍攝的劇組，18日共同舉行臨時黨支部集中授牌儀式，並各自任命1名臨時黨支部書記同時就職。這11齣劇集包括《安樂傳》、《重紫》、《捍戰3》、《落花時節又逢君》、《雲襄傳》、《少年歌行》、《請君賜轎》、《大唐狄公案》、《廣州十三行》、《星落凝成糖》、《明月入卿懷》等。

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而之後在橫店開拍的《血戰松毛嶺》及《天下長河》等劇組，也自行成立臨時黨支部；並有其他劇組正申請成立臨時黨支部中。

根據報道，橫店影視文化產業集聚區黨工委副書記吳婉珍在授牌儀式上說，希望11名臨時黨支書對這個新職務有認同感。而黨支部雖然是臨時的，但「作用發揮絕不能是臨時的」。

劇組18日同步設臨時黨支部

「重紫」劇組臨時黨支書孫岳偉說，劇組臨時黨支部僅有5名黨員，包括製片、攝影、後期剪輯、煙花爆破等人。成立臨時黨支部，有利於從源頭更好地規範演藝行為；今後並要深入開展黨史學習教育，學習和領會中央文娛行業整治精神，以「創建文明劇組」為抓手，讓全體劇組人員「遵紀守法、敬業愛崗、崇德尚藝」。

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橫店影視文化產業集聚區影視文化管理辦公室主任王開開說，當地未來將進一步突出「黨建引領」的作用，建強建好基層黨組織，強化「政治引領」及「價值導向」，「帶好隊伍，多出精品，弘揚正氣」。

浙江省金華市委黨校副教授席禕靜對此表示，劇組拍攝是影視產業鏈關鍵環節，成立劇組臨時黨支部，就是要讓黨組織在重點部位和關鍵環節發揮「戰鬥堡壘」作用，從源頭上更好地規範演藝行為，是一種「很有益的嘗試」。

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責任編輯：鄧國強

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