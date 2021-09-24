多地加碼限電下15間上市公司受波及  浙江發聲指避免一刀切

內地加強「能耗雙控」（能源消耗總量和強度雙控），多地對當地企業出台強度不一的通知。據內媒統計，約15間A股上市公司受波及而停產、限產。之後，浙江省能源局表示，能耗雙控須注重方式方法，避免一刀切、簡單化。

受影響的上市公司 多在江浙

據內媒「第一財經」報道，近日因為能耗雙控限電而停產、限產的A股上市公司約15家。從發布限產、停產公告的公司來看，江浙地區數量最多，該地區高能耗行業主要集中在紡織、能化領域。

具體來看，江蘇省內，晨化股份（300610.SZ）、聚傑微纖（300819.SZ）、雙樂股份（301036.SZ）、紅寶麗（002165.SZ）、藍豐生化（002513.SZ）、錦雞股份（300798.SZ）、南京化纖（600889.SH）等A股公司受供電影響臨時停產。

浙江省由於上半年能耗強度降低率未達到進度要求，迎豐股份（605055.SH）、西大門（605155.SH）等企業為降低供熱負荷，被迫臨時停產。

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雲南則重點限產了生產電解鋁、黃磷的企業。*ST澄星（600078.SH）、天原股份（002386.SZ）、神火股份（000933.SZ）、雲鋁股份（000807.SZ）等A股上市公司均受到不同程度的減產停產影響。

此外，廣西壯族自治區有兩家上市公司披露了限電影響公告，分別是帝歐家居（002798.SZ）和蒙娜麗莎（002918.SZ），涉及影響產能的業務均屬於建築陶瓷行業。

浙江：雙控需注重方式方法 避免一刀切

有江蘇連雲港一間鋼廠的負責人表示，限電停產對於企業造成的損失將會難以統計，除了產量減少，還有員工的工資、高爐重啟等成本，而且10月可能還會繼續停產。浙江紹興一間印染廠的老闆說，停工到月底將損失百萬元定單。

浙江省能源局23日表示，近期，部分地方政府為遏制高耗能行業能耗過快增長，根據能耗雙控進度，組織開展高耗能企業用能預算管理、有序用電和錯峰生產等措施，這是對原有忽視節能減排工作的糾偏措施，但必須注重方式方法，避免「一刀切」「簡單化」等做法。

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責任編輯：尹航

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