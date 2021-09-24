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美日印澳峰會開場前 北京重申搞「小圈子」不得人心

國情動向 17:26 2021/09/24

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美日印澳四方領導人會議即將召開，此次會議將包括應對中國在亞太地區日益增加的影響等一系列問題。在北京，外交部發言人趙立堅重申， 搞封閉排他、針對他國的小圈子違背時代潮流，不得人心，注定不會得逞。

在北京，趙立堅表示，中方一貫認為任何地區合作機制不應針對第三方或損害第三方利益，搞封閉排他、針對他國的小圈子違背時代潮流，與地區國家的願望背道而馳、不得人心，注定不會得逞。

趙立堅指出，中國始終是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者，公共產品的提供者，中國力量的增長就是世界和平力量的增長。作為負責任的大國，中國為維護世界和亞太地區和平穩定與繁榮作出的貢獻有目共睹。有關國家應該正確看待中國發展，多做有利於促進地區國家團結合作的事。

稍早前，已有媒體透露此次峰會將討論的聯合聲明草案，其中在南海和東海局勢方面，草案表明反對單方面改變現狀，以牽制中國。此外還提到，中國致力於成為比肩美國的太空強國，現在太空領域「國際規則」尚不完善，「四方安全對話」為牽制中國，計劃領導太空領域國際化規範的制定，首次面對面峰會提出的地球觀測衛星數據共享則是第一步。

布林肯預告推印太戰略2.0  美撤阿富汗專注針對中國

美日澳印峰會即將開始 日媒爆料：會討論在海洋和太空牽制中國

責任編輯：尹航

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