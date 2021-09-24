孟晚舟據報將視像出席美聆訊 傳達成協議 或有望返回中國（第二版）

路透引述消息人士報道，華為副董事長孟晚舟預計周五（24日）將以視像方式，出席美國聯邦法院聆訊，料將收到延緩起訴協議，以解決美國對她的指控。

《華爾街日報》隨後亦引述知情人士稱，美國司法部與孟晚舟已達成協議，允許她返回中國。該協議要求孟晚舟承認一些不當行為，以換取推遲並隨後撤銷有關電匯和銀行欺詐等指控。

另加拿大CBC報道，若美國的法院接受有關協議，孟晚舟可能最早周五能重獲自由。

華為發言人、美國司法部均拒絕置評。

協議或涉認罪及支付巨額罰款

《華爾街日報》去年底曾報道，美國司法部與孟晚舟的律師討論達成「延遲起訴協議」的可能性。據報孟晚舟未接受提議，認為自己不存在不當行為。

直至上周，加拿大《環球郵報》引述消息人士報道，美國與華為和孟晚舟的律師就協議恢復談判，如果孟晚舟認罪並支付巨額罰款，美國準備結束對她的引渡請求和刑事訴訟。有關協議或允許孟晚舟返回中國。

【孟晚舟案】加媒：美國與華為恢復磋商認罪協議

孟晚舟被拘押1000日 與中國駐加大使通電話

2018年12月，加拿大應美國要求，在溫哥華機場拘留孟晚舟。美國指控孟晚舟涉嫌銀行欺詐等。孟晚舟一直否認指控。孟晚舟引渡案的聽證會於8月結束，加拿大法院將於10月21日宣布裁決日期。

責任編輯：林佩怡

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