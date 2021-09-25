孟晚舟與美司法部達協議 獲延緩起訴（第四版）

美國司法部與華為副董事長孟晚舟達成延後起訴協議，中止針對孟晚舟的引渡訴訟。

紐約布魯克林聯邦法院周五處理並接納司法部與孟晚舟所達成的協議，根據這項協議，孟晚舟可重獲自由，不再需要被軟禁在加拿大溫哥華家中。

孟晚舟以視頻方式現身紐約布魯克林聯邦法院，以解決美國司法部對她的指控。

加拿大傳媒報道，孟晚舟在庭上否認控罪，但美國助理檢察官則確認美國政府已與孟晚舟達成「延緩起訴協議」，假如孟晚舟在期限內履行協議內容，在期限結束後，檢方將撤銷起訴。美國司法部向法官呈交的信函顯示，已同華為副董事長孟晚舟達成協議，相信有助對她的刑事控罪作出和解。

外電報道，協議亦可能有助孟晚舟返回中國。相關詳情預料在布魯克林區法院的聆訊中詳盡透露。

路透引述消息人士較早時報道，孟晚舟周五（24日）將以視像方式，出席美國聯邦法院聆訊，料將收到延緩起訴協議，以解決美國對她的指控。

《華爾街日報》隨後亦引述知情人士稱，美國司法部與孟晚舟已達成協議，允許她返回中國。該協議要求孟晚舟承認一些不當行為，以換取推遲並隨後撤銷有關電匯和銀行欺詐等指控。

另加拿大CBC報道，若美國的法院接受有關協議，孟晚舟可能最早周五能重獲自由。

協議或涉認罪及支付巨額罰款

《華爾街日報》去年底曾報道，美國司法部與孟晚舟的律師討論達成「延遲起訴協議」的可能性。據報孟晚舟未接受提議，認為自己不存在不當行為。

直至上周，加拿大《環球郵報》引述消息人士報道，美國與華為和孟晚舟的律師就協議恢復談判，如果孟晚舟認罪並支付巨額罰款，美國準備結束對她的引渡請求和刑事訴訟。有關協議或允許孟晚舟返回中國。

【孟晚舟案】加媒：美國與華為恢復磋商認罪協議

孟晚舟被拘押1000日 與中國駐加大使通電話

2018年12月，加拿大應美國要求，在溫哥華機場拘留孟晚舟。美國指控孟晚舟涉嫌銀行欺詐等。孟晚舟一直否認指控。孟晚舟引渡案的聽證會於8月結束，加拿大法院將於10月21日宣布裁決日期。

責任編輯：林佩怡

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