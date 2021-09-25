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孟晚舟獲釋登機飛深圳 杜魯多：兩加拿大人在返國途上

國情動向 10:56 2021/09/25

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華為副董事長孟晚舟與美國司法部達成延後起訴協議，在加拿大溫哥華法院獲釋，結束接近3年軟禁生涯。孟晚舟據報已馬上離開加拿大，飛往中國深圳。加拿大傳媒報道，孟晚舟在庭上沒有承認美方控罪。孟晚舟獲釋後表示，祖國和祖國人民對她的支持和幫助，是她走到今天最大的支柱。另一方面，加拿大總理杜魯多稱，兩名在中國被補的加拿大公民亦已獲釋，正在返回加拿大途中。

孟晚舟當地時間周五（24日）在加拿大溫哥華法院，以視像方式出席美國紐約法庭應訊。加拿大廣播公司（CBC）報道，孟晚舟在庭上否認美方對她銀行欺詐等一系列指控，而這是她和美方安排的一部分。

美方檢察官告訴法院，延後起訴協議由孟晚舟被補日期，即2018年12月1日起生效，有效期4年，如孟晚舟遵守協議條款，美方在協議期滿後會撤銷控罪。

CBC亦稱，較早前有消息指，孟晚舟預期會認罪並需要繳付罰款，但實際上，她的延後起訴協議包括了否認控罪，而美方亦沒有提及罰款。美方事後聲明則表示，孟晚舟「承認了欺詐主要角色的責任」。

加拿大溫哥華法院遂決定，撤銷引渡孟晚舟至美國聆訊，即時釋放孟晚舟。法官向孟晚舟表示，孟晚舟在聆訊過程中一直表示合作，並保持禮貌，法官代表法庭就此感謝孟晚舟。

胡錫進：孟晚舟不認罪獲釋令人欣慰 華為比阿爾斯通幸運得多

孟晚舟獲釋後在庭外面見傳媒，感謝加拿大法官聆訊期間表現公正專業，感謝加拿大政府維護了法治，感謝加拿大民眾和傳媒的忍耐，並對自己造成的不便表示抱歉。

孟晚舟形容，她的人生過去三年經歷了翻天覆地變化，但相信曙光會出現，這也是她人生的寶貴經驗。她最後表示，感謝祖國和祖國人民對自己的支持和幫助，這是她走到今天最大的支柱。

法新社報道，孟晚舟其後在溫加華登上中國國際航空班機，飛往中國深圳。孟晚舟預料本地時間周六（25日）晚上抵達中國。

與此同時，加拿大總理杜魯多當地周五傍晚表示，在華被補加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和邁克爾（Michael Spavor）已經獲釋，並在加拿大駐華大使陪同下，乘飛機返回加拿大，預料當地周六早上到達。

加拿大前外交官康明凱、商人邁克爾2008年底中國被捕。邁克爾經遼寧省丹東市中級人民法院一審宣判，境外刺探、非法提供國家秘密罪成，判處有期徒刑11年，並驅逐出境。

孟晚舟與美司法部達協議 獲延緩起訴

【孟晚舟案】加媒：美國與華為恢復磋商認罪協議

孟晚舟被拘押1000日　與中國駐加大使通電話

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責任編輯：連兆鋒

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