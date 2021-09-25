胡錫進：孟晚舟不認罪獲釋令人欣慰 華為比阿爾斯通幸運得多

華為副董事長孟晚舟和美國達成延後起訴協議，美方不再要求引渡，孟晚舟在加拿大即時獲釋，起程返回中國。內地《環球時報》總編輯胡錫進發文，稱孟晚舟最終以不認罪方式獲釋，令人欣慰。胡錫進又提及，法國交通設備巨企阿爾斯通（Alstom）高層曾遭美方起訴入獄，阿爾斯通被迫退出核心業務，而華為和孟晚舟比阿爾斯通幸運得多。

胡錫進表示，祝賀孟晚舟女士重獲自由。他指，過去的1000多天對她來說是顛覆性的，對國際關係來說也是顛覆性的；然而在中國政府的強大協助下，孟晚舟最終以不認罪的方式得以獲釋，這令人欣慰。

胡錫進稱，與前法國阿爾斯通公司高管弗雷德里克·皮耶魯齊（Frédéric Pierucci），當年在美國被判刑並受到5年監禁，以及阿爾斯通公司付出高額罰金、並被迫將核心業務出售給美國通用公司相比，孟晚舟和華為都幸運得多。

他寫道：「老胡作為中國人由衷為孟晚舟以這種方式最終獲釋高興，我覺得這也值得我們大家一起高興。因為是國家的力量最終塑造了這個結果。」

胡錫進又希望，孟晚舟獲釋也是一個標誌性的進展；希望它能對中加關係重啟和中美關係鬆動，都能起到一定作用。「還有，希望這會帶來國際秩序的某種修復，今後再也不應有商務人士在國際旅行時出於政治原因被逮捕。」

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責任編輯：連兆鋒