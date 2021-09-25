美國恐用孟晚舟口供進一步狙擊華為 商務部長早說了這話

華為副董事長孟晚舟在加拿大被補軟禁接近3年後，與美國司法部達成延後起訴協議。孟晚舟沒有認罪下重獲自由，但美方文件指她承認了誤導銀行。美國傳媒稱，美國當局可以以此作為進一步針對華為的材料。孟晚舟達成延後起訴協議前，美國商務部亦稱，美方如有需要可對華為採取更多行動。

孟晚舟周五（24日）在加拿大以視像方式出席美國法庭，否認了美方針對她提出的銀行欺詐等多項指控。但《華爾街日報》報道，在一份4頁聲明文件中，孟晚舟承認了她2013年對銀行作出不實陳述，令銀行為華為一家在伊朗的子企業提供服務，違反美國針對伊朗的制裁。

紐約布魯克林署理檢官伯克曼（Nicole Boeckmann）指，孟晚舟的承認證實了美方起訴這宗金融欺詐的徵結，就是孟晚舟和她的華為同事，有組織地就華為在伊朗的活動，欺騙全球金融機構、美國政府和公眾。《華爾街日報》稱，華為拒絕置評。

報道指出，華為本身並未包括在孟晚舟今次達成的協議之中，仍然面臨美方提出的指控，而孟晚舟的供詞可被用作針對華為的材料。

報道又提及，美國政府與孟晚舟達成協議，可能引起國會反彈。部分共和黨人認為拜登政府相比特朗普，對華為太過手軟。

孟晚舟達成協議前一日，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，會繼續阻撓華為獲得先進芯片。她稱，如有需要，拜登政府可以對華為採取進一步行動。

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責任編輯：連兆鋒