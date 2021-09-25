成都飛機高樓間穿插驚險畫面曝光 兩航空公司涉違規受查

四川成都市區上空近日出現驚險一幕。一架小型飛機在成都高樓林立的住宅區穿插，飛行高度比周圍一些建築還低。這「特技飛行」隨即引起當局注意，有關部門調查後發現，兩家通用航空（一般指民用小型飛機）航空公司涉嫌違反安全規定，正接受調查。

近日網絡瘋傳小型飛機超低空飛越成都市區的片段。片段以飛行員第一身視角拍攝，可見這是一架單引擎螺旋槳飛機，在一處建築稠密地區飛行。飛機首先在一棟高樓腰部平行處穿越而過，隨後又在兩棟高層居民樓中間，以平行甚至略低於居民樓樓頂高度穿越而過，其中一棟居民樓樓頂有「北歐印象」直繙。

片段引起關注後，民航西南地區管理局（民航西南局）授權民航四川監管局立案調查。據了解，涉事飛機型號為國產山河科技（Sunward）SA 60L Aurora「阿若拉」輕型運動飛機，來自四川一諾通用航空有限公司（四川一諾）和四川飛歌航空科技有限公司（四川飛歌）。

初步查明顯示，四川一諾、四川飛歌兩家公司均取得通用航空經營許可證，執飛機具有國籍登記證、適航證和電台執照，飛行人員具有駕駛員執照。

兩家公司的飛行任務均獲得了空域批復，併申請了飛行計劃，但是，兩家公司未按照民航規章要求，評估航線安全高度，涉嫌違反了《一般運行和飛行規則》「最低安全高度」相關規定。民航四川監管局已啟動行政處罰調查程序，會依法依規進行相應處理。

民航西南局同時對轄區內所有通航企業發出安全警示，要求通航企業高度重視航空安全，在作業前應做好相應安全評估，加強隱患排查治理，確保安全運行。

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責任編輯：連兆鋒