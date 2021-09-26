孟晚舟獲釋回國 中美加關係怎麼走？

中國電訊設備巨頭華為的副董事長孟晚舟，與美國司法部達成協議，暫緩起訴孟晚舟，加拿大法院亦終止引渡聆訊。孟晚舟獲釋後離開加拿大，昨晚抵達深圳。與此同時，兩名在華被扣押的加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和邁克爾‧斯帕弗（Michael Spavor）也獲釋，返抵加拿大。

相關纏繞逾千天的案件暫告段落，外界預期中美緊張關係可望改善，但分析認為，兩國競烈競爭仍會持續，而中加關係也難立即解凍。

彭博引述政策研究機構全球化智庫（CCG）創始人兼理事長王輝耀表示，這是一個非常重大的舉動，象徵著中國和美國的新起點。接下來雙方肯定會在氣候變化和關稅方面進行合作。

環球時報微信公眾號「補壹刀」引述復旦大學網絡空間治理研究中心主任沈逸認為，孟晚舟案告一段落，是中美關係一個「階段性的節點」，指拜登政府卸下了特朗普搞所謂「人質外交」的包袱，對中方在天津會談中提出的兩份清單開始採取行動，而撤銷對孟晚舟的引渡要求就是在糾錯清單中。

或有利開啟經貿談判 惟科技戰繼續

但他指出，由此對中美關係作出「低開高走」等判斷有些太過樂觀，認為撤銷對孟晚舟的引渡要求，是為中美關係的未來發展創造有利的外部條件，但以後中美關係會否往前走、或往哪個方向走，尚不確定。

據《環球時報》，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯也指，孟晚舟案比較特殊，從政府高層到普通百姓都很關注，現其階段性解決，某程度將使中美關係的氣氛得到改善。惟他認為，美國挑起孟晚舟案主要是為了打壓華為，現釋放孟晚舟不等於放過華為。拜登政府在對華技術戰可能還會升級。

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事實上，《紐約時報》指出，美國司法部針對華為的刑事案件仍在繼續。盡管孟晚舟不認罪，檢方仍可能會將她承認不當行為的做法，作為針對華為的證據。

中國社科院美國所研究員呂祥更進一步表示，不管是華為，還是其他可能對美形成技術競爭力的企業，美國都會打壓。但呂祥指出，由於美國商務部長雷蒙多表示中美經貿可互惠互利，並有意率團訪華，認為第四季將是中美關係能夠鬆動的開始，很可能會開啟有實質意義的經貿談判，兩軍實質性交流料會開始。

中國人民大學美國研究中心主任時殷弘則表示，有跡象表明，中美雙方不再希望局勢升級，但或不太可能降級。雙方都在試圖凍結緊張局勢的程度，這將持續相當長的一段時間。

中加關係難立即解凍

至於中加關係，中國加拿大研究會會長、上海外國語大學加拿大中心主任錢皓指出，受孟晚舟事件影響，中加關係過去3年經歷嚴重困難，盡管貿易量仍較平穩，但民間情感受到了相關事件及新冠疫情的負面影響。

加中貿易理事會董事總經理Noah Fraser表示，隨著事件結束，加中商業領袖都將比以往有更多的擔心或恐懼，但這是重建信心道路上必要的第一步。

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責任編輯：林佩怡

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