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習近平電賀提「為國家謀統一」 朱立倫回覆盼求同尊異

國情動向 16:14 2021/09/26

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新華社報道，中共中央總書記習近平電賀朱立倫當選國民黨主席，當中提到，期望兩黨堅持共同政治基礎，為台海謀和平，為國家謀統一等。據台灣傳媒，朱立倫回覆提到，希望雙方在「九二共識」「反對台灣」基礎上，求同尊異，加強交流合作。

在台灣，國民黨主席選舉結果昨天揭曉，由前新北市長朱立倫以逾8萬5164票當選，得票率45.78%，為2001年黨員直選主席以來的最低得票率。連任失敗的江啟臣宣布辭去黨主席。

習近平（右）與朱立倫（左）曾於2015年在北京會面。

據新華社，習近平今日致電朱立倫，祝賀其當選國民黨主席，指出過去一個時期兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上良性互動，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，成效有目共睹。

習期望兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，勠力合作，「為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興」。

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中央社報道，朱立倫在回覆習近平的賀電稱‧兩岸關係30多年來，在兩黨不斷努力推動下，各層面交流合作獲得相當良性進展。惟近年來在民進黨執政下，採取「去中」「反中」政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安。

朱立倫表示，兩岸人民同為炎黃子孫，深盼今後兩黨在「九二共識」「反對台獨」基礎上，求同尊異，增進互信融合，加强交流合作，讓兩岸關係和平發展繼續前行。共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。

團結不同勢力 成國民黨挑戰

淡江大學戰略研究所副教授黃介正表示，習近平發賀電祝賀朱立倫，對於台海穩定是有助益。他認為，海峽兩岸目前非常需要各種各樣可以穩定台海情勢、降低台海風險的訊號。

值得注意，江啟臣去年當選後，未獲習近平發出賀電。對於習近平對朱立倫發賀電，台媒引述熟悉兩岸事務的藍營人士解讀，一方面是表達對兩黨恢復往來的善意；一方面也是對曾赴陸與習近平舉行「朱習會」的朱立倫，有不同於江啟臣的信任與期待。

不過，英國廣播公司（BBC）中文網分析稱，朱立倫獲勝後，國民黨未來仍然充滿挑戰，包括能否團結黨內不同的勢力，以及在中美之間找出自己的路線。而這次選舉中，被視為統派學者的張亞中異軍突起，外界關注朱立倫能否抵禦黨內親中反美的強烈意見。

責任編輯：林佩怡

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