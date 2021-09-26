【多地限電】廣東節電 倡辦公室3樓及以下停用電梯

內地多地持續限電，廣東省能源局和廣東電網有限責任公司今日聯合發布倡議書，呼籲節約用電，要求各級黨政機關、事業單位帶頭綠色節能辦公，空調溫度不低於26℃，辦公場所3層樓及以下停止使用電梯。

據《致全省電力用戶有序用電、節約用電倡議書》要求，廣東省各級黨政機關、事業單位率先垂範，空調製冷溫度設置不低於26℃，運行期間保持門窗關閉，非工作時段空調等辦公設備電源關閉，辦公場所3層樓及以下停止使用電梯。

倡議書又呼籲該省工、商業企業積極參與節約用電，支持配合有序用電實施。同時鼓勵市民採取適度節約、綠色低碳的家庭生活方式，居家照明盡量利用自然光，少開長明燈，也鼓勵空調不低於26℃。

多地加碼限電下15間上市公司受波及 浙江發聲指避免一刀切

【碳中和】限電不只因「能耗雙控」？煤價勁升致電廠「躺平」

工業企業甚或「開二停五」

廣東省能源局電力處表示，本月廣東省持續高溫乾旱，用電需求不斷攀升，加上正值「金九銀十」訂單高峰期，二產、三產用電需求持續旺盛。而受一次能源供應、燃料價格及機組長期頂峰發電設備存在缺陷等因素影響，省內機組發電能力有限，當前電力供應形勢緊張。

當局指出，截至9月23日，全省統調最高負荷需求達1.41億千瓦，比去年最高負荷增長11%，負荷已七創歷史新高。

目前，廣東省各市已啟動有序用電預案，省內多地工業企業「開三停四」甚至「開二停五」錯峰用電，對企業正常生產經營活動帶來一定影響。廣東當局表示，將全力增加電力供給，保障廣東省電煤供應，預計電力供應緊張將逐步得到緩解。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁