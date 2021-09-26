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【中國樓市】上海學區房降價300萬 張家口樓價跌4成要限跌

經濟脈搏 18:09 2021/09/26

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在「房住不炒」及調控不斷下，內地樓市持續調整。其中，上海學區房價格正從高位不斷回落，有單位降價近300萬元（人民幣，下同）。而在河北張家口，主城區樓價已從最頂峰回落近4成，當地近日推出「限跌令」。

澎湃新聞報道，有上海地產經紀表示，帶有優質學校的房源價格，回落差不多兩成。一套51平方米的房源，3月掛牌價達1020萬元，5次降價後目前報725萬元，減近300萬元。

有經紀表示，受3月「教改政策」及8月「三價就低」原則影響，除了房源價格回落，銷售量也直線下降。有樓盤要帶看近30組才能成交一套。

市場料樓市降溫周期更長

據不完全統計，今年上海出台逾10項樓市新政。其中，3月上海公布，全市各大重點高中一半以上的招生名額，會分配到全市各區所有初中學校，即頂級公辦初中和普通學校站在同一起跑線。到了8月，為降低槓桿率，抑制掛盤價格虛高，上海各銀行審核貸款金額以參考買賣合同價、交易中心核驗價、銀行評估價的「三價就低」原則，作為貸款申請房價標準。

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由於樓價向下，目前買樓客戶大多為自住，用於投資已不多見。市場人士預計，在「房住不炒」大背景下，針對樓市的調控政策密集出台，料這一輪樓市降溫周期將變得更長。

企業現金流承壓 低過成本價賣樓

另外，河北張家口市住建局等近日聯合印發通知，當中提到，已取得預售許可的項目，不得低於成本銷售，新取得預售許可的項目不得低於備案價格的85%銷售。後者被稱為「限跌令」，是內地第九個出台樓價限跌令的城市。

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據了解，張家口主城區目前樓價，已從最頂峰的每平方米約1.3萬元，降到約8000多元，回落約38%。而下半年以來，主城區和周邊陸續有多個樓盤，迫於現金流和銷售回款等壓力，開始降到低過成本價銷售。

張家口市住建局房地產監管科科長杜繼鑫表示，「限跌令」是為了及時維護房地產市場銷售秩序，更好維護房地產市場正常運營。他認為，用大幅低於成本的價格買樓，買家肯定以為撿了大便宜，但事情哪有那麼簡單，後期保障，房屋配套設施等投入一定會攤上高開銷。限跌令某程度也在保護購房者利益。

責任編輯：林佩怡

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