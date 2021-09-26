北京環球影城員工偷拍女遊客裙底 遭行拘10天（有片）

北京環球影城發生員工偷拍女遊客裙底事件，警方處以涉事行政拘留10天。

近日微博網民「我不愛吃肉啊meat」發文，指自己遭疑似環球影城員工偷拍。

據該網民表示，事發9月23日，自己和朋友共5女2男到環球影城遊玩。在傍晚6時左右，在觀看花車巡遊期間，一名男子半掀她的裙子並用手機偷拍裙底。該遊客稱，事發時她並沒察覺到，是閨蜜發現了偷拍行為。事後，他們將該男子控制住並報警。

一段影片顯示，事主和朋友將偷拍男子控制住時，對方曾彎腰抱拳求饒。而該遊客稱，在公安局，她發現男子身上有環球影城的工作證，該男子也曾說自己是來上夜班。而該男子的手機內還有其他女遊客的裙底照。

通州警方通報，涉事姓肖的男子（25歲），對其違法行為供認不諱，被公安當局處罰行政拘留10日。

園方辭退員工 深表歉意

此外，被偷拍裙底的女遊客透露，環球影城事後提出解決方案，若是北京本地遊客，可再玩一次，若是外地遊客，可退票或再免費玩一次。但她不想再去環球影城，希望園方回應偷拍男子是否是其員工，並公開道歉。

北京環球影城今日聲明稱，已將涉事員工立即辭退，並對遊客表示深深的歉意，將加強園區安保及運營工作，堅決防止類似事件發生。

該女遊客今日下午表示，已接到環球影城工作人員的聯繫電話，道歉、協商和處理該事件，希望以後大眾注意此類情況，保護好自己。

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責任編輯：林佩怡

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