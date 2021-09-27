停水停電成常態？吉林新北水務：通知措辭不當 內容不準確（第二版）

內地多地限電引發關注。在東北，吉林省吉林市一間水務公司通知，將不定期、不定時、無計劃、無通知停電限電，此種情況將持續到明年3月份，停電、停水變為常態。事件發酵後，該公司致歉指措辭不當、內容不準。

（第二版新增水務公司回應）

國家電網：電網有崩潰風險才對居民限電

吉林市新北水務有限公司26日發布公告稱，按照國家電網要求，將執行東北電管局和吉林省能源局有關有序用電的精神，不定期、不定時、無計劃、無通知停電限電，此種情況將持續到2022年3月份，停電、停水變為常態，因此會導致九站泵站斷電而無法正常供水，近期會經常出現因停電導致的停水現象。

消息一出，即引發網民關注。有評論指，「（停電）完全隨機，你可能在電梯裡，廁所裡，任何地方突然停電」。亦有評論質疑，若持續到明年3月，如何度過即將到來的冬天將成為難題。

據央視網報道，及至周一，該公司再次發布致用戶通告致歉：因擔心可能臨時停電導致公司供水區域用戶發生臨時停水情況，公司在公眾號上發布通知，主要是為提醒廣大用戶及時做好儲水準備。但該通知措辭不當、內容不準確，給相關用戶和公眾造成誤解，將處理相關責任人。

東北地區此輪限電涉及範圍大。稍早前，遼寧省沈陽市部分區域限制供電，有道路因信號燈沒電而產生擁堵。

據內媒報道，國家電網客服工作人員方表示，東北地區已首先對非居民執行了「有序用電」，但仍存在電力缺口，目前整個電網有崩潰的危險，才採取對居民限電的措施。電力供需緊張情況緩解後，會優先恢復居民用電，但目前恢復時間未知。

【多地限電】廣東節電 倡辦公室3樓及以下停用電梯

多地加碼限電下15間上市公司受波及 浙江發聲指避免一刀切

【碳中和】限電不只因「能耗雙控」？煤價勁升致電廠「躺平」

【碳中和】鐵腕減排超想像！浙染廠下午收通知 晚上即停產（第二版）

國網吉林、通化兩地供電公司的通知中均提及了此次限電的原因：受電煤緊缺、火電機組停機容量大、新能源發電電力偏小和電力負荷增長等因素綜合影響，東北電網電力供應持續緊張。

在執行有序用電後仍存在電力缺口，已嚴重影響電網運行安全，將在部分時段，對省內部分地區實施限電。

當前浙江、江蘇、廣東等多地都在執行限電工作。不過，南方這些省分僅對工業用戶限電，不像東北是對居民限電。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道