鐳射聚焦劍指中國 拜登連北約也不顧了？

三國時代官渡大戰，袁紹、曹操大軍相持，曹操奇兵夜襲袁軍糧倉烏巢。袁紹聞訊，認為只要拿下曹軍大營，糧草燒了又如何？遂重兵強攻佔有地利、早在固守的官渡曹軍，只派輕騎援烏巢。結果曹操大破烏巢，袁紹軍心大亂滿盤落索。不久袁紹病亡，曹操則統一北方建立霸業。

今天，美國總統拜登一心一意要跟中國進行名為「競爭」的對抗，似乎不惜一切，其他利益都變得次要甚至可棄。拜登倉惶撤出阿富汗風波未平，隨即再次做出令美國同盟體系地動山搖之舉，賭上了美歐關係和北約。

拜登密夥英國向澳洲輸出核潛艇，搶走「最古老盟友」法國對澳常規潛艇軍售飯碗，這外交風暴雖隨拜登與馬克龍通電暫時降溫，但美歐關係深層變化看來難免加速。

外界以為拜登珍視盟友，是現屆華府和特朗普一大分別，誰知這是誤讀。

拜登其實可比特朗普更「特朗普」，只差不是向全天下開火，而是冷酷計算，需要誰，不惜代價全力拉攏，不需要誰，一腳踢走絕不留情。

從阿富汗到法國，拜登為達目的可說不擇手段，同盟一夜之間合離，既來得真率，也去得殘忍，只講實力和利益，都為「與中國競爭」服務。

法國再重要，也只能賣澳洲常規潛艇，美國才有本錢赤裸裸雙重標準，挑戰核不擴散底線。此事上，法國與歐盟不夠班，更沒有資格說不。

中國大使：非常理解法國憤怒 馬克龍拜登通電暗爆北約分歧

這種無情現實政治，也正是與拜登密謀的英國傳統強項。

英倫與歐陸諸國一海之隔，素來坐山觀虎鬥，外交頭號目標就是避免有國家強得威脅自己。故英國向來不講感情，既曾夥西班牙遏制法國，轉頭擊敗對方奪得海上霸主；又曾阻礙德意志整合，同天主教法國打壓日爾曼新教「教友」；後推翻拿破崙，又再聯法抗德......

今次風波，英媒評論也不乏明目張膽撕開「價值」外衣，落井下石嘲法國只會哭哭啼啼，「現實從來都是殘酷的」，捅刀是「上課」。「我們為了自己損你，這就是國家利益，你懂了嗎？」

英國看不清自身當今也是實力不濟，只是狐假虎威，終或鳥盡弓藏；法國正這樣鄙視英國。法國對美英澳只未召回駐英大使，為何？法外長狠批英「永遠是投機分子」，是車輛「第五個輪子」。換言之，英國只是跳樑小丑，是多餘閒角，不值一懟。

中國機會來了？法國受美國所傷 料會重審對華政策

美法英澳為遏華「互毆」 歐洲專家：中國必在笑食花生

美國與脫歐自稱「全球英國」密謀捅刀法國，或令北約加速蛻變。

北大西洋公約組織是美國傳統最重要同盟，是位處邊陲的美國，介入世界中心歐亞大陸重要支點，美國獨大保護集團各國換取對方聽話。問題在於拜登現在劍指中國，北約卻離中國太遠；歐陸更「太有個性」，遠不及英國「忠心」。拜登行動說明如有需要，就算是北約夥伴，他也不會留情。

也許值得馬克龍慶幸的，就是歷史證明了他正確。

馬克龍兩年前直言北約腦死亡、歐洲需要從美國覺醒。如今有力證據竟在白宮主人換成拜登下出現，反映馬克龍戰略洞察能力不虛，問題非特朗普下台就能解決。歐陸軍事第一強國法蘭西也遭如此虐待，東歐小國就更千萬勿要對美幻想；法國經此一役，必率歐陸重審北約角色。

法國更早有退出北約先例。英法國策在1956年蘇伊士危機後分道揚鑣，英國倒向美國，法國則求自立。法國1959年不滿美英「特殊關係」，退出北約指揮系統，並禁止美軍在法儲存部署核武，只保持承諾在西歐受華約國家攻擊時協防，這一退就是50年。

現在歐美爆發信任危機，馬克龍政府雖不支持退出北約，但正聯合德國推動調整北約戰略概念，意思是集團不能由美國說了算，盟國利益不得遭到綁架。

拜登美英澳聯盟得罪人多 中國專家解讀這樣應對

美英澳核圈子 除了法國還得罪了這兩個盟友

法國「反叛」基因，可說源於不甘心英語國家主宰世界。

法國政治語境習慣統稱美英「盎格魯撤克遜」（Anglo-Saxon）。這是維京人後裔征服者威廉（William the Conqueror）1066年從今天法國諾曼第，渡海征服不列顛前，島上原住民族名稱。

法國人故認為現代英國其實是他們「養大」的，更看不起英國不像法國自力更生，連核武都是由美國賜的。無奈法國200年前拿破崙覆滅後就一路往下，說英語的白人才是世界霸主。

事實上，當代法國在世界新博弈中心印太的條件，要優於英國，拜登卻選擇忽視這一切。

法國海外領地分佈比英國廣，自詡「幅員最廣闊國家」，更是澳洲東西兩面「最接近鄰國」......（中略）......拜登這種按個別議題需要，彈性建立臨時小聯盟應對中國的游擊式套路，其實在上任前已......

（節錄）

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責任編輯：連兆鋒