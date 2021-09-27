加國外長稱對中加關係正常化不抱幻想 提4方針應對中國

加拿大外交部長加諾（Marc Garneau）周日表示，加拿大政府對與中國關係正常化不抱幻想。他還指，加拿大政府現在對中國採取共存、競爭、合作和挑戰的四重方針，包括在對待新疆維吾爾人、西藏人和香港的問題上挑戰中國。

綜合外媒報道，加諾說，加拿大政府現在對中國採取四重方針：共存、競爭、合作和挑戰。

他說，加拿大將在貿易等問題上與中國競爭，並在氣候變化方面進行合作，同時正如渥太華過去所做的那樣，在對待維吾爾人、西藏人和香港的問題上挑戰中國。

華為副董事長孟晚舟與美國司法部達成協議，美方暫緩起訴孟晚舟，加拿大法院亦終止引渡聆訊，孟晚舟獲釋後離開加拿大。與此同時，兩名在華被扣押的加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和邁克爾‧斯帕弗（Michael Spavor）也獲釋，返抵加拿大。加拿大總理杜魯多和加諾均到場接機。

中國官媒《環球時報》稱，從有關部門獲悉，康明凱和邁克爾·斯帕弗以身患疾病為由，申請取保候審。經有關部門確認和專業醫療機構診斷，並由加拿大駐華大使提供擔保，北京市第二中級人民法院和遼寧省高級人民法院分別對兩名被告人依法作出批准取保候審的決定和中止審理案件的裁定，由安全機關執行取保候審。期間，兩名被告人應嚴格遵守中華人民共和國人民法院依法做出的取保候審決定。如有違反，中方可在取保候審期限內的任何時候，依法恢復對其涉嫌犯罪行為進行審理。

加諾說，「讓我說，我們睜大了眼睛。我們早就這麼認為。只要兩人（康明凱和邁克爾‧斯帕弗）還被拘留，與中國的關係就無解。」

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責任編輯：尹航

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