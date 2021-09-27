加拿大「睜大眼睛」4招應對中國 華春瑩：請睜大眼睛認清形勢

華為副董事長孟晚舟獲釋，外界關注能否為中美及中加關係帶來喘息空間。但加拿大外長加爾諾（Marc Garneau）稱，對中加關係正常化不抱幻想，會「睜大眼睛」以4種方式應對中國。中國外交部發言人華春瑩回稱表明，中方希望加方能夠睜大眼睛認清形勢，採取理智、務實的對華政策。

華春瑩周一（27日）在例行記者會上指出，中方一向認為，國與國之間發展關係只能夠建立在相互尊重、平等互利的基礎之上，中加關係也不例外。

華春瑩強調，孟晚舟事件是針對中國公民的政治構陷和政治迫害，目的是打壓以華為為代表的中國高技術企業；經過中國政府不懈努力，孟晚舟女士終於平安回到祖國，中方對此由衷高興。

華春瑩說，正如孟女士所說，沒有強大的祖國，就沒有她今天的自由；正義也許遲到，但絕不會缺席，這也再次充分證明，中國共產黨堅強領導下的強大中國，永遠是每一位中國公民的堅強後盾，中國黨和政府具有堅定的意志、強大的能力，堅決維護中國公民、中國企業的正當合法權益，堅定維護黨和國家的利益和尊嚴。沒有任何力量能夠阻擋中國發展前進的步伐。

較早前，加爾諾（Marc Garneau）周日（26日）表示，加拿大政府正睜大眼睛（eyes wide open；意指充分了解困難，沒有不切實際期望）看待加中關係正常化問題；加方現在對中國採取共存、競爭、合作和挑戰的4重方針。

加爾諾說，加拿大會在貿易等問題上與中國競爭，並在氣候變化方面合作，同時「正如過去所做的那樣」，在對待維吾爾人、西藏人和香港的問題上挑戰中國。

華為副董事長孟晚舟與美國司法部達成協議，美方暫緩起訴孟晚舟，加拿大法院亦終止引渡聆訊，孟晚舟獲釋後離開加拿大。與此同時，兩名在華被扣押的加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和邁克爾‧斯帕弗（Michael Spavor）也獲釋，返抵加拿大。加拿大總理杜魯多和加爾諾均到場接機。

中國官媒《環球時報》稱，從有關部門獲悉，康明凱和邁克爾·斯帕弗以身患疾病為由，申請取保候審。經有關部門確認和專業醫療機構診斷，並由加拿大駐華大使提供擔保，北京市第二中級人民法院和遼寧省高級人民法院分別對兩名被告人依法作出批准取保候審的決定和中止審理案件的裁定，由安全機關執行取保候審。期間，兩名被告人應嚴格遵守中華人民共和國人民法院依法做出的取保候審決定。如有違反，中方可在取保候審期限內的任何時候，依法恢復對其涉嫌犯罪行為進行審理。

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責任編輯：尹航

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