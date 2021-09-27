內地旺季限電 央媒罕批地方政府臨急抱佛腳交功課

內地多地近日嚴格推行「能耗雙控」（控制能源消耗總量、能源消耗強度），但鐵腕措施引起擾民質疑。浙江省緊急下令多個高能耗行業停產，有工廠據報下午接到通知，晚上就要停運。東北多地也受限電之苦，有些地方停電超過12小時。時值「金九銀十」生產旺季，《人民日報》海外版旗下微信號《俠客島》批評，各地方政府此時拉閘限電，是對中央提出「能耗雙控」目標多年後平時不作為，臨急抱佛腳的表現，如不糾正後患無窮。

《俠客島》發表文章，提及8月中旬，國家發改委發佈文件，對2021年上半年各地區「能耗雙控」目標完成情況做了測評「晴雨表」。結果顯示，部分地區能耗強度不降反升，9省區被列為一級預警地區。

隨後，一些地區開始「命令式」停產，要求高耗能產業停限產甚至拉閘限電。有人就把停產限電歸罪於「能耗雙控」，認為政策突然加碼導致地方突擊式停產限電。

《俠客島》指出，能耗強度約束制度其實已實施10多年，「能耗雙控」亦執行近6年，按季度發表的「晴雨表」也做了八、九個年頭。「能耗雙控」目標要求一直穩定、明確，不存在臨時加碼。

中國自「十一五」開始，就將單位GDP能耗降低作為約束性指標。「十二五」期間，中國提出合理控制能源消費總量。在「十三五」規劃綱要中，這個指標更細化為全國單位GDP能耗比2015年下降15%、2020年全國能源消費總量控制在50億噸標準煤以內。

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文章直言，各地全力優化能耗指標、不惜關停生產甚至影響居民生活用電的「一刀切」做法，說白了，跟開學前狂補作業一個道理。

文章稱，各地本應按照既定「雙控」目標落實政策，但自疫情發生以來，受避險資金青睞的大宗商品價格屢創新高，相關企業存在擴張產能衝動。國內有序防控疫情、較早實現復工復產，為承接境內外生產需求打下必要基礎。此後，國內工業大省能源消耗迅速上升。

同時，部分地區在2030年碳達峰預期下，將「碳達峰」前的近10年理解為「攀高峰」的時間窗口，搶著上高耗能、高排放的「兩高」項目，違規給「兩高」項目開綠燈，想提早把住能耗增量「地盤」。一些地方未批先建項目屢現。

國家發改委於是給出一級預警，考核壓力下，各地又趕緊立「軍令狀」、加速整改。但轉眼已近四季度，全年指標如何達成？於是，一些地方就采取強力手段，定指標、壓任務，對產業園區和行業強制性限產停工、拉閘限電。

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《俠客島》反問，任務早已明確，目標也很清楚，為啥非要火燒眉毛才想起落實呢？早早就看見紅燈，非要等沖線時猛踩剎車，考慮過乘客感受嗎？

文章炮轟，地方政府平時不作為，臨近考核搞層層加碼、玩命突擊；平時高喊「綠色發展」口號，實際工作中卻一再追逐短期效益，這暴露出一些地方對新發展理念的認識偏差，對綠色低碳轉型的謀劃不積極。

文章續稱，運動式「減碳」已被政治局會議點名批評，如不糾正，後患無窮。

「一刀切」要求企業停產、限產，相關產品必因供不應求而價格上漲。又因限產企業多涉及上遊原材料，漲價必然導致下遊企業利潤空間縮減，進而迫使企業將生產成本轉移至消費端，提升消費價格，擡高通脹水平。這非但無益於節能減排、轉變發展方式，反而給經濟社會帶來不必要的失序。

文章表示，做好「能耗雙控」的辦法其實有很多：比如，調整產業結構，淘汰落後產能，通過技術升級提升資源利用率；再如，優化地區、產業、企業間的能源梯級利用，借助智慧化管理系統減少能源浪費；還可以對既有建築進行節能改造、綠色照明、綠色制冷，聘請專業公司設計綠色節能方案等。

「要答好這道題，靠的是一步一個腳印，久久為功，尤其是注重功在平時，有規劃、有節奏，少幹臨時抱佛腳的蠢事。」

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責任編輯：連兆鋒