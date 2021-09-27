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珠三角多地最嚴限電 部分企業「開一停六」 訂單交貨期拉長1倍

經濟脈搏 10:45 2021/09/27

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內地多地限電持續，部分企業陷入停工停產。其中，廣東多地迎來「最嚴限電」，工業企業被要求「開三停四」甚至「開二停五」、「開一停六」錯峰用電，對企業生產經營帶來較大影響，訂單交貨期甚或拉長1倍。有業內人士預計，限電應只是暫時，所以願意積極配合，但警告若長此下去，「肯定頂不住」。

《證券時報》報道，珠三角多地正面臨嚴厲的限電措施。東莞市塘廈鎮從事手辦製作的李兵，上周三（22日）傍晚接到工業區發送的限電通知，23及25-30日要在用電高峰時段（8：00-24：00）停止生產用電。

工廠交貨期 從1個月延長至2-3個月

另一間從事設備出口的企業負責人表示，今年以來，出口形勢非常好，訂單供不應求，但因為「開三停四」的限電措施，產能下降較多，目前工廠交貨期已從30天，延長至60天到90天。

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東莞供電部門工作人員表示，上周二（21日）晚上接到市政府的指示，翌日開始通知客戶。該工作人員透露，供電一直都是緊缺的，沒有電賣，就意味著公司沒有收入，擔憂工作保不住。

中山、佛山等製造業強市也有類似限電措施。中山部分地區規定：對規模以下客戶實施「開一停六」；規模以上和科技類企業「開二停五」；市級優保企業「開四停三」。汕頭工業用戶自9月17日起「開二停五」限電，揭陽工業用戶面臨「開一停六」。

限電衝擊工廠生產經營，李兵所在工業區的8、9家工廠負責人，堅決貫徹限電政策，在要求限電的時間內絕不開機器生產，辦公室人員、手工能做的正常上班，只開照明燈光、電腦及風扇。晚上11點工廠人員到位準備，12點限電措施結束後開機器生產，直至第二天早上8點關機。

然而，一些工廠的機器需要升溫，現因頻繁的限電措施，機器不斷重啟，不但產能下降，也額外增加機器的損耗、調試成本。即使工廠內機器無需升溫，李兵表示，「整條供應鏈，不是這裡停，就是那裡停，很不順暢」。

租發電機貴1倍 錯峰放假也不可行

有供電企業員工表示，急需用電的企業，可租發電機自己發電，或者錯峰放假，即現在放假、國慶時開工。但有廠家表示這不現實，一來自發電成本非常高，會貴近一倍；同時錯峰放假也不可行，「國慶可是3倍工資，現在勞動法這麼嚴，我不敢這樣調休」。

多名企業負責人表示，如此限電實屬罕見。而正值訂單高峰期，用電需求持續旺盛。

業內人士表示，廣東用電緊張構成原因複雜，最主要是電源緊缺，「火電廠發一度電虧一毛多錢，已經虧了一個多月了，這種背景下，電廠怎麼可能有動力增加發電供給呢？都沒有滿負荷發電的。」據了解，火電是廣東電力主要來源，佔7成左右。動力煤在9月初衝破1000元大關，此後連續創新高，目前動力煤期貨主力合約報1221.8元/噸，近一季漲幅逾60%。火電企業成本大增，導致部分電廠壓制需求。

供電部門相關人士表示，何時能恢復正常供電秩序，尚無時間表，不知道要錯峰到什麼時候。

昨有東莞企業透露，已收到供電部門推送的開工信息，表示全省電廠在省政府協調下節前出電有所增加，錯峰指標降低，部分企業取消錯峰輪休，可以正常生產，即「開一停六」變「開二停五」。東莞市供電部門一位客服經理則表示正去開會，「開一停六」鬆動到「開二停五」的企業範圍可能會擴大。

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責任編輯：林佩怡

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