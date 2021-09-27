內地再增13宗本土確診 院士張伯禮：今冬疫情或反彈

內地上周日（26日）新增13宗本土確診個案及3宗無徵狀感染者。對於有專家稱，今冬疫情或有反彈，中國工程院院士張伯禮表示認同。他稱，今年秋冬還是要嚴防死守，疫情多點散發、局部暴發不能完全避免，需提高警惕。

疫情多點散發、局部暴發不能完全避免

內地上周日（26日）新增13宗本土確診個案，其中11宗在黑龍江哈爾濱，2宗在福建廈門；3宗無徵狀感染者均在黑龍江，其中哈爾濱佔2宗，綏化佔1宗。

另據內媒報道，在25日的中關村論壇「第二屆全球科學與生命健康」平行論壇上，有專家稱今冬疫情或有反彈。對此，張伯禮表示，從目前情況看，德爾塔病毒是優勢毒株，傳染性確實很強，一人可以傳染幾個甚至幾十個，傳播速度也快。國際方面，很多國家新一輪疫情又開始出現，有的國家是第三波，有的國家是第四波，雖然中國採取嚴防輸入措施，但又不能完全封閉國門，回來的人越來越多。

張伯禮說，專家做出上述判斷是對的，今年秋冬還是要嚴防死守，疫情多點散發、局部暴發不能完全避免，需提高警惕。

至於公眾關心的加強針要不要打，中國疾控中心免疫規劃中心主任尹遵棟表示，世衛組織（WHO）認為現階段開展加強免疫的證據不足，加強免疫的需求和時機，將根據同種技術平台、不同技術平台疫苗以及新變異株疫苗進行加強免疫的證據來評估確定。美國方面認為，有必要進行加強免疫，但不同人群加強免疫的必要性有差異。

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「我國對新冠疫苗加強免疫的考慮是，對重點人群，如輸入風險高的海關、邊檢、航空、隔離點、定點醫療機構等工作人員；免疫功能相對較低的人群以及60歲以上的人群；由於工作、學習、交流需要，要到境外疫情高風險地區或者國家人群，在完成免疫程序6個月後，可以開展加強接種。」尹遵棟說，但全人群開展加強免疫待進一步研究，需根據疫情情況做出綜合研判。

責任編輯：尹航

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