  • 31°C
香港時間 : 2021927日 (一) 11:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地再增13宗本土確診 院士張伯禮：今冬疫情或反彈

社會熱點 10:49 2021/09/27

分享：

內地上周日（26日）新增13宗本土確診個案及3宗無徵狀感染者。對於有專家稱，今冬疫情或有反彈，中國工程院院士張伯禮表示認同。他稱，今年秋冬還是要嚴防死守，疫情多點散發、局部暴發不能完全避免，需提高警惕。

疫情多點散發、局部暴發不能完全避免

內地上周日（26日）新增13宗本土確診個案，其中11宗在黑龍江哈爾濱，2宗在福建廈門；3宗無徵狀感染者均在黑龍江，其中哈爾濱佔2宗，綏化佔1宗。

另據內媒報道，在25日的中關村論壇「第二屆全球科學與生命健康」平行論壇上，有專家稱今冬疫情或有反彈。對此，張伯禮表示，從目前情況看，德爾塔病毒是優勢毒株，傳染性確實很強，一人可以傳染幾個甚至幾十個，傳播速度也快。國際方面，很多國家新一輪疫情又開始出現，有的國家是第三波，有的國家是第四波，雖然中國採取嚴防輸入措施，但又不能完全封閉國門，回來的人越來越多。

張伯禮說，專家做出上述判斷是對的，今年秋冬還是要嚴防死守，疫情多點散發、局部暴發不能完全避免，需提高警惕。

至於公眾關心的加強針要不要打，中國疾控中心免疫規劃中心主任尹遵棟表示，世衛組織（WHO）認為現階段開展加強免疫的證據不足，加強免疫的需求和時機，將根據同種技術平台、不同技術平台疫苗以及新變異株疫苗進行加強免疫的證據來評估確定。美國方面認為，有必要進行加強免疫，但不同人群加強免疫的必要性有差異。

【新冠溯源】中科院：美國疫情或始於2019年9月 早過中國

【福建疫情】莆田最小確診者僅4歲 穿防護衣獨自做檢查

【福建疫情】鼓浪嶼變「鬼城」  民宿老板喊「2折也沒人來」

「我國對新冠疫苗加強免疫的考慮是，對重點人群，如輸入風險高的海關、邊檢、航空、隔離點、定點醫療機構等工作人員；免疫功能相對較低的人群以及60歲以上的人群；由於工作、學習、交流需要，要到境外疫情高風險地區或者國家人群，在完成免疫程序6個月後，可以開展加強接種。」尹遵棟說，但全人群開展加強免疫待進一步研究，需根據疫情情況做出綜合研判。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

疫情 哈爾濱 疫苗 廈門 世界衞生組織 醫療機構 中國疾病預防控制中心

下一篇文章

停水停電成常態？吉林新北水務：通知措辭不當 內容不準確（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

北京環球影城員工偷拍女遊客裙底 遭行拘10天（有片）
北京環球影城員工偷拍女遊客裙底 遭行拘10天（有片）
【中秋節2021】想看最圓月亮？ 專家說今年不在晚上
【中秋節2021】想看最圓月亮？ 專家說今年不在晚上
停水停電成常態？吉林新北水務：通知措辭不當 內容不準確（第二版）
停水停電成常態？吉林新北水務：通知措辭不當 內容不準確（第二版）
楊振寧賀百歲大壽　小54歲嬌妻「一身紅裙」氣質照曝光（多圖）
楊振寧賀百歲大壽　小54歲嬌妻「一身紅裙」氣質照曝光（多圖）
香港入境深圳隔離政策調整 符合這條件僅需集中隔離7日
香港入境深圳隔離政策調整 符合這條件僅需集中隔離7日
成都飛機高樓間穿插驚險畫面曝光 兩航空公司涉違規受查
成都飛機高樓間穿插驚險畫面曝光 兩航空公司涉違規受查