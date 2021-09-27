【多地限電】中金預計四季度限電限產難放鬆 大宗商品或再普漲

內地加強落實「能耗雙控」，多地限電持續引發關注。中金公司最新報告認為，四季度「雙限」（限電、限產）約束可能難以放松，再疊加「冷冬」，大宗商品或再迎普漲行情，再通脹風險加大，但價格上漲的高度與持續性可能將受制於需求走弱。A股方面，多隻電力股跌停。

冷冬來襲 煤炭天然氣或同漲

報告稱，能源供應方面，在今夏能源需求超預期增長後，開始季節性減弱，天然氣價格觸頂回落。但一波未平一波又起，拉尼娜可能造成冷冬的預期加劇了全球範圍內對今冬能源短缺的擔憂。動力煤因而表現強勢，領漲大宗商品。

向前看，冷冬可能將推升海外天然氣以及取暖油需求，而國內甚至可能面臨煤炭和天然氣同漲的局面，冷冬預期可能在一定程度上抵消「雙限」對煤炭需求的影響。

報告認為，冬天能源消費旺季在即，冷冬可能會進一步加劇能源短缺，冬儲補庫以及取暖季保供壓力可能仍然較大，仍然要關注四季度高煤價風險。假定國內動力煤恢復峰值產量，在經濟平穩以及煤炭進口總量持平的情況下，四季度仍有一定短缺風險，煤炭保供壓力較大。

值得注意是，大宗商品漲價問題持續引發中央關注。上周召開的國務院常務會議指出，更多運用市場化辦法穩定大宗商品價格，保障冬季電力、天然氣等供應。

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A股方面，今日多隻電力股下挫，截至發稿，嘉澤新能、芯能科技、露笑科技等8股跌停，國電電力、華電能源逼近跌停，其余多股紛紛下跌。

近期隨著「能耗雙控」政策執行進一步落地，內地限電限產的波及範圍明顯擴大。浙江、江蘇、廣東等地對工業用戶限電，廣東還倡議，辦公場所3層樓及以下停止使用電梯；在東北，多地對居民限電。

責任編輯：尹航

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