【多地限電】遼寧企業因突發限電發生煤氣洩漏 23人中毒

內地傳出限電引致煤氣洩漏事件。央視新聞報道，遼寧澎輝鑄業有限公司上周五（24日）因突發限電，導致排風系統停運，發生高爐煤氣中毒事故，23人送至遼陽市中心醫院救治。截至今日（27日），23人仍在醫院接受觀察治療，暫無生命危險。

「新京報我們視頻」稍早報道有關消息，指該公司因限電導致設備停機煤氣洩漏，23人與煤氣接觸反應，被送院救治。

內地旺季限電 央媒罕批地方政府臨急抱佛腳交功課

珠三角多地最嚴限電 部分企業「開一停六」 訂單交貨期拉長1倍

近期限電浪潮席捲內地多省，包括東北地區。其中，遼寧在本月10日起，遼寧省外來淨受入電力大幅下降，電力供應壓力進一步加大，已不能滿足全部企業的用電需求，啟動序用電措施。

直到9月23至25日，由於風電驟減等原因，遼寧電力供應缺口進一步增加至嚴重級別，當地啟動3輪有序用電措施，電網仍存在供電缺口，東北電網調度部門依照有關預案，直接下達指令執行「電網事故拉閘限電」。

遼寧省工信廳、國網遼寧電力有限公司昨日召開全省電力保障工作會議，要求加強有序用電執行情況的監督檢查，保證有序用電實施到位，最大可能避免出現拉閘限電情況。

責任編輯：林佩怡

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