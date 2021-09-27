內地限電恐衝擊全球供應鏈 蘋果、特斯拉多間供應商據報停產

內地限電範圍持續擴大，工業大省廣東、江蘇、浙江等都受波及，掀起工廠停產停工潮。生產受影響，恐衝擊全球供應鏈，據日本傳媒報道，蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）的幾間關鍵供應商，已停止部分中國工廠生產，以響應能耗政策。正值新款iPhone等電子產品旺季，供應鏈的穩定性面臨風險。

日經亞洲評論報道，富士康關聯企業乙盛精密工業，是蘋果和特斯拉主要機械零部件供應商，惟乙盛周日（26日）表示，位於江蘇昆山市的工廠暫停生產到周五，以響應該市停供工業用電的政策。公告提到，停產期間以庫存維持運營，預計假日或連假安排生產以滿足客戶需求。

蘋果的印刷電路板主要供應商欣興電子表示，公司位於蘇州和昆山的工廠，也需要從周日中午到本月底停止生產，將調動其他製造基地的產能，以減輕影響。

此外，iPhone的聲學元件供應商康而富控股，在蘇州設有廠房，也公告停工5日至周四，將調用庫存支援客戶需求。

而在昆山和蘇州設有大型生產基地的iPhone主要組裝商和碩表示，其設施目前照常運行，但亦已經準備好發電機。

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芯片相關企業也停工

知情人士透露，英特爾（Intel）、英偉達（Nvidia）和高通（Qualcomm）的幾間芯片封測服務供應商收到通知，要求江蘇的廠房停工數日。恩智浦（NXP）、英飛凌（Infineon）和日月光（ASE Technology Holding）的半導體封裝材料供應商長華科技也公告，周日晚停工至月底。

報道指出，全球科技及汽車供應鏈，已遭受前所未有的芯片短缺問題影響，中國限電停產或對供應鏈造成另一波衝擊。

野村下調中國經濟增長預測

彭博亦指出，中國用電荒恐衝擊經濟。其中，受限電衝擊最嚴重的是江蘇、浙江和廣東三個工業大省，這些地區佔中國經濟近三分之一。

野村分析師陸挺等人警告，當前市場密切關注恆大和中國房地產史無前例的調控，或許低估甚至是忽視另一場重大的供給側衝擊。野村上周將今年中國GDP增長預測從8.2%下調至7.7%，理由是工廠在停電和環保政策影響下暫停運營。

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責任編輯：林佩怡

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