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限電減產衝擊 多間機構下調中國經濟增長預測

經濟脈搏 13:53 2021/09/27

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受電力需求旺盛、煤炭等價格大漲及「能耗雙控」政策落實等影響，中國多地限電持續，企業工廠掀起停工潮。機構預計，電力短缺將拖累經濟增長，並下調中國經濟增長預測。

中金：貨幣政策將保持穩中偏鬆

中金認為，煤炭供給不足導致的電力缺口，7月以來便已壓制生產，年內或難以消除。總體而言，「能耗雙控」政策對中國第三、四季度經濟增速的影響，均在0.1-0.15個百分點左右。又預計，PPI年內按年增速或在9%以上，上游漲價對中下游盈利空間的擠壓加劇，貨幣政策將保持穩中偏鬆。

報道闡述，綜合考慮9月「能耗雙控」對工業生產的拖累，以及工業增加值佔GDP的比重，預計9月生產收緊對第3季經濟增速的影響，在0.1-0.15個百分點。由於「能耗雙控」政策影響可能持續到年底，但較9月會有邊際改善。中性情形下，假設目前受到影響的工業生產中，3成會在第四季繼續受到壓制，當季經濟增速亦將受拖累約0.1-0.15個百分點。

【多地限電】中金預計四季度限電限產難放鬆 大宗商品或再普漲

彭博引述野村周一（27日）報告表示，江蘇、浙江、廣東等經濟重鎮採取的嚴格限電措施，或導致本周稍後發布的採購經理指數（PMI）降至 50 以下。野村上周五（24日）將今年中國GDP增長預測，從8.2%下調至7.7%，原因是工廠在停電和環保政策下暫停營運。

9月中國官方及財新製造業PMI將於本周出爐，8月分別錄50.1及49.2，官方製造業PMI會否跌破榮枯線備受關注。

另外，報道引述摩根士丹利經濟學家預測，今年餘下時間如果按照目前的速度減產，中國第四季GDP增長將減少約1個百分點。

內地限電恐衝擊全球供應鏈 蘋果、特斯拉多間供應商據報停產

責任編輯：林佩怡

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