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【多地限電】東北有醫院和交通燈都沒電 國家電網：守住民生底線

社會熱點 15:27 2021/09/27

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連日來，遼寧、吉林等地均發布限電通知，停電範圍包括醫院、學校等公共場所，部分地區居民用水、交通也受到影響。

有工廠因突發限電釀煤氣中毒慘劇

綜合內媒報道，9月23日至25日，遼寧電力供應缺口進一步增加至嚴重級別，當地啟動3輪II級有序用電措施，個別時段在實施有序用電措施最大錯避峰的情況下，電網仍存在供電缺口。為防止全電網崩潰，東北電網調度部門依照有關預案，直接下達指令執行「電網事故拉閘限電」。拉閘限電不同於有序用電，是保電網安全的最終手段，用電影響範圍擴大到居民和非實施有序用電措施企業。

26日至27日，遼寧大連市旅順口區開發區街道、三澗堡街道、龍王塘街道等區域均有停電計劃。停電類型為「超電網供電能力停限電」。

醫院、學校停電：吉林省磐石市、舒蘭市也發布了限電通知。舒蘭市於9月25日對市區10千伏城中線、城一線、城西線、體校線停限電，停電範圍還包括愛民醫院及多間學校。

停水：吉林省吉林市新北水務有限公司26日發布公告稱，按要求，不定期、不定時、無計劃、無通知停電限電，此情況將持續到明年3月，停電、停水變為常態，因此會導致九站泵站斷電而無法正常供水，近期會經常出現因停電導致的停水現象。不過，該公司今日發公告致歉指，措辭不當、內容不準，將處理相關責任人。

交通訊號燈沒電：遼寧省沈陽市部分區域限制供電，有道路因信號燈沒電而產生擁堵。

工廠突發限電：9月24日，遼寧澎輝鑄業有限公司因突發限電，導致排風系統停運，發生高爐煤氣中毒事故。事故中，共有23人送至遼陽市中心醫院救治。截至27日，23人仍在醫院接受觀察治療，暫無生命危險。

針對當前供電形勢，國家電網最新表示，全力以赴打好電力保供攻堅戰，保障基本民生用電需求，最大可能避免出現拉閘限電情況，堅決守住民生、發展和安全底線。

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責任編輯：尹航

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