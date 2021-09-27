內地樓市降溫 地產商躺平不搶地 逾百土地流拍

在「房住不炒」、調控密集出台下，內地樓市持續降溫，連帶土地市場也遇冷。據內媒統計，第二批集中供地逾百地皮流拍等，主要原因買地資格嚴格、房企拿地意願降低，惟央企、國企逆勢而上，開始成為拿地主力。

內地「時代財經」報道，由於土拍規則大調整，原本8月開啟的第二批集中供地高峰期延遲到9月。而截至昨天（26日），全國22個集中供地試點城市中，已有13個城市完成第二批集中供地的出讓。

惟第二批次出讓較首次冷清得多，10個城市撤牌或流拍的地皮急升，高達136宗，佔掛牌總數近3成；而第一批集中供地中，該比例僅不足7%。

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事實上，土拍新規對競拍資格設置了更高的門檻，禁止「馬甲」公司、嚴控購地資金來源和企業開發資格等。市場認為，這令不少房企被擠出土地市場，而近期樓市趨冷亦讓房企拿地意願降低。

除了集中供地競拍遇冷，據華泰證券報告，上月百城土地流拍率逾30%，創下08年金融危機以來新高。

中原地產首席分析師張大偉表示，各地房地產密集調控，樓市開始全面降溫，加上土地出讓政策收緊，令第二批集中供地全面遇冷。

逆勢而上 國企央企成拿地主力

不過，由於國企、央企信用狀況較好，融資渠道相對民企通暢，在第二批集中供地，國企、央企開始成為了拿地主力。

報道綜合國泰君安、中信證券和公開信息，在天津和福州成交土皮中，國企拿地宗數合計佔高達59.64%，金額佔70.52%；重慶成交的28宗土地中，18宗由國企拿下，佔近65%；青島拿地金額排名前5的房企，3家為國企，分別是山東魯信、金茂和華潤置地。

張大偉指出，樓市已明顯進入下行通道，一二手樓價上漲的城市數量顯著減少，今年金九銀十料是近年最冷清的一年，而且多間房企資金鍊壓力大，不排除後續出現明顯降價的可能性。

值得一提的是，中信證券在報告指出，未來如果民營房企不斷處置資產，樓價持續下跌，就算是國企也可能不會積極進入土地市場了。

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責任編輯：林佩怡

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